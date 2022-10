Apre a Latina il primo dei quattro Open Hub nel Lazio

Sarà inaugurato oggi alle 14.30 in via Tiberio 32 a Latina il primo Open Hub della città e del Lazio. Altri tre centri saranno poi aperti rispettivamente il 4 novembre a Rieti, il 18 novembre a Viterbo e infine il 24 novembre a Cassino. Tutto ciò grazie alla coordinatrice dell'iniziativa, la Fondazione Giacomo Brodolini Srl SB, un network di change-maker che da sempre ha come obiettivo quello di generare impatto sociale e progresso socio-economico sui territori in cui opera. Il progetto è stato realizzato grazie ai fondi della Regione Lazio e gestito dalla FGB, con la partnership di Consorzio Stedi, Elite Division, ENAIP Nazionale, Euroscuola Rieti, IAL Nazionale e PTS Clas.



Hub Lazio è un progetto innovativo che, in ciascuna delle sedi, avrà come mission quella di promuovere l'attivazione dei talenti e della consapevolezza e la coesione sociale ed economica. L'obiettivo quindi non è di sostituire, bensì di valorizzare i servizi già presenti sul territorio, favorendo quindi l'incontro tra privati, imprese, scuole e università, terzo settore e pubbliche amministrazioni. Anche la scelta della sede di Latina, situata presso i locali di IAL - Innovazione Apprendimento Lavoro in Via Tiberio, nel quartiere di Campo Boario, è stata dettata dalla volontà di OpenHub di essere partecipe del processo di riqualificazione di cui tale zona è attualmente protagonista. Al suo interno gli utenti potranno usufruire di 1 sala formazione, 1 sala conferenze, 1 spazio di coworking, 1 sala riunioni e 5 sportelli aperti alla cittadinanza. In particolare, questi ultimi si occuperanno di: accompagnamento e tutoraggio imprese, servizi per le politiche attive del lavoro con Inforienta, InformaDonna, orientamento scolastico/universitario, inclusione sociale per persone in condizioni di fragilità socio-economica. Tali servizi vanno ad inserirsi nelle tre aree tematiche che costituiscono il campo d'azione degli Hub, ovvero: servizi di pre-orientamento e accompagnamento alla persona e all'auto-imprenditorialità, servizi alle imprese, servizi per giovani, cultura e partecipazione.

L'evento di inaugurazione avrà inizio alle 14.30 presso la sede di Open Hub Latina, con la registrazione dei partecipanti. A seguire la presentazione del progetto Open Hub Cultura, Socialità e Lavoro da parte della Fondazione Giacomo Brodolini, nella persona del project manager Valerio Musillo, con la presenza anche della coordinatrice del centro di Latina, Martina Becchimanzi. Interverranno poi vari rappresentanti delle istituzioni, tra i quali il presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli, l'assessore al Lavoro Claudio Di Berardino per la Regione Lazio e Riccardo Cerza in qualità di vicepresidente di IAL Nazionale. Alle 16:40 sarà dato spazio alla presentazione del progetto Discover Agro Pontino, creato dall'associazione giovanile Radici costituitasi grazie al bando regionale Vitamina G. Si tratta di una start-up culturale per la valorizzazione e promozione del patrimonio locale, anche attraverso la rivalutazione del turismo di prossimità e del turismo lento. Per tutto il pomeriggio sarà inoltre esposta all'interno della sede l'installazione interattiva dell'arteterapeuta, artista e performer Sabrina Viola. La mostra è incentrata su due tematiche, la sospensione del giudizio e la ricerca del proprio posto nel mondo, ed è il frutto di percorsi arte terapeutici. Nel concreto, sarà possibile osservare delle opere sospese in plexiglas e assistere alla presentazione di foto e video di Matteo Del Vecchio, con protagonista la stessa Sabrina Viola.