Rieti, lettera aperta del Dg Asl D'Innocenzo ai reatini sull'importanza di vaccinarsi

RIETI - Lettera aperta ai cittadini del Reatino da parte del direttore generale della Asl, Marinella D'Innocenzo, sulle vaccinazioni.

Cari cittadine e cittadini della provincia di Rieti..

in questi sei mesi l’Azienda Sanitaria Locale, ha lavorato, senza soluzione di continuità, per vaccinare il numero maggiore di persone e mettere in sicurezza il nostro territorio. Abbiamo lavorato tanto e bene raggiungendo risultati straordinari; abbiamo piegato la curva dei contagi, ormai prossima allo zero, con una copertura vaccinale che oggi tocca il 60,3% in prima dose (media regionale 55%) e il 31,4% in seconda dose (media regionale 28%).

MA NON BASTA, DOBBIAMO FARE DI PIÙ: la provincia di Rieti deve raggiungere l’immunità di gruppo e diventare, al più presto, COVID FREE. Per farlo abbiamo bisogno di ognuno di voi. Tenendo conto delle 114.000 mila vaccinazioni effettuate e delle prenotazioni già su piattaforma, praticamente satura, in provincia di Rieti il prossimo 15 luglio 2021, raggiungeremo le 96.210 prime dosi, con una percentuale di popolazione residente pari al 69%.

Per garantire una buona immunità a tutta la popolazione residente, dobbiamo aumentare ulteriormente l’adesione delle persone alla vaccinazione. Soprattutto nella popolazione UNDER 60. L’impegno dell’Azienda Sanitaria Locale sarà ancora una volta massimo, ma ognuno di voi dovrà fare la propria parte se vogliamo tornare alla vita che abbiamo lasciato un anno e mezzo fa.

Pieno rispetto per le sensibilità di tutti, ma a coloro che sono reticenti alla vaccinazione, suggeriamo di informarsi il più possibile attraverso i canali ufficiali e il proprio Medico di famiglia e comprendere che l’adesione alla Campagna di vaccinazione, rappresenta il contributo che ciascuno è chiamato a dare per uscire definitivamente da un’emergenza che vogliamo e dobbiamo lasciarci alle spalle.

ADESSO e non domani o dopodomani è il momento dell’ultimo sforzo. L’ultimo miglio è il più difficile da correre, ma se troveremo come sempre la forza e la determinazione per andare, tutti insieme ancora più veloci, sono sicura che arriveremo al traguardo entro la fine di luglio.

Per questo faccio appello a voi, cittadine e cittadini della provincia di Rieti: vaccinatevi, se ancora non lo avete fatto e sensibilizzate i vostri cari, amici e conoscenti alla vaccinazione.