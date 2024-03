Urbanistica, la regia è in Comune: pratiche più veloci

RIETI - E’ stata presentata oggi, nella Sala Consiliare del Comune di Rieti, la Convenzione per l’esercizio delle funzioni in materia urbanistica sottoscritta dalla Regione Lazio e dal Comune di Rieti.

Si tratta della prima convenzione ai sensi dell’art.9, comma 67, della Legge Regionale 23 novembre 2022, n.19, firmata da un Capoluogo di Provincia.

All’incontro hanno partecipato l’Assessore all’Urbanistica della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli, il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, l’assessore all’Urbanistica del Comune di Rieti, Giovanni Rositani, e il Presidente della Commissione 1 Pianificazione, lavori pubblici, ambiente e territorio del Comune di Rieti, Maurizio Ramacogi.

All’incontro sono stati invitati gli Ordini professionali, le Associazioni di Categoria, le Organizzazioni Sindacali di categoria e vari altri soggetti interessati ai temi della pianificazione urbanistica.

La Convenzione sottoscritta, a seguito dell’approvazione del Consiglio Comunale nell’ottobre 2023, rappresenta un passaggio fondamentale in termini di programmazione e sviluppo, consentendo all’Amministrazione comunale di snellire in maniera significativa le procedure di carattere urbanistico.

Le dichiarazioni

«La Convenzione per l’esercizio delle funzioni in materia Urbanistica consentirà al Comune di Rieti, in un ottica di snellimento procedurale, di esercitare importanti funzioni di competenza regionale quali, tra le più rilevanti, l’approvazione delle varianti al Piano regolatore generale e alle norme tecniche attuative, l’approvazione delle varianti derivanti dai Programmi integrati di intervento, delle varianti derivanti dai programmi di rigenerazione urbana, dei piani attuativi, dei programmi urbanistici e dei programmi pluriennali di attuazione - afferma l’Assessore Regionale all' Urbanistica, Politiche abitative, Case popolari e Politiche del Mare Pasquale Ciacciarelli - Una decisione scaturita dal costante dialogo con il Comune e che vedrà, nella sua esecuzione, il supporto della nostra direzione Regionale, attraverso la predisposizione di un apposito ufficio, questo per aiutare il Comune ad evitare un eccessivo onere di lavoro, tale da compromettere l’efficienza della macchina amministrativa».

«Si tratta di un passaggio storico per la Città – ha dichiarato il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi – Siamo il primo capoluogo di provincia ad adottare questo strumento.

Viviamo una stagione di interventi strutturali e funzionali che non ha paragone con gli ultimi decenni e le forze vive della Città richiedevano a gran voce un percorso di snellimento e accelerazione delle procedure. Con la firma della Convenzione riusciremo finalmente a fornire queste risposte e potremo pianificare una nuova città costruita intorno alle esigenze emergenti e alle prospettive su cui siamo a lavoro, dall’università alla sanità, dalle infrastrutture ad una nuova residenzialità di qualità».

L’Assessore all’Urbanistica del Comune di Rieti Giovanni Rositani: «Abbiamo presentato oggi non soltanto uno strumento utile alla pianificazione dello sviluppo del territorio, ma anche un cambio di prospettiva amministrativa e nei rapporti con tutti i soggetti interessati al settore. Attraverso la Convenzione, che qualcuno riteneva potesse essere ad esclusivo appannaggio della capitale, riusciremo, ad esempio, ad intervenire sui tempi di approvazione delle varianti alle norme tecniche di attuazione del PRG, di quelle puntuali riferite all’approvazione dei Piani Attuativi in variante e del Regolamento Edilizio. La Convenzione si rende ancor più necessaria per intervenire puntualmente nelle more della redazione di un nuovo Piano Regolatore/PUCG, che speriamo di poter avviare grazie ai fondi previsti nel Bilancio Regionale, come ha comunicato oggi l’Assessore Ciacciarelli. Inizia oggi una stagione di confronto nella quale coinvolgeremo gli ordini professionali, le rappresentanze degli imprenditori e delle parti sociali al fine di condividere gli interventi urbanistici più necessari e utili alla città».

Il Presidente della Commissione Pianificazione, Lavori Pubblici, Ambiente e Territorio del Comune di Rieti Maurizio Ramacogi: «Ringrazio l’assessore Ciacciarelli, la Regione Lazio, la Giunta Comunale e i colleghi consiglieri che hanno approfondito in Commissione i vari aspetti della Convenzione che abbiamo presentato nella giornata odierna, deliberandone poi l’adozione in Consiglio Comunale nei mesi scorsi. L’adozione di questa Convenzione permetterà una visione strategica di prim’ordine per il Comune di Rieti. E’ di tutta evidenza che questo schema di convenzione aiuterà tutti quei progetti in essere riguardanti il PNRR e la Rigenerazione Urbana, tutto questo a vantaggio dei cittadini che vorranno presentare progetti per cambiare in meglio la nostra città, dando quello slancio a noi tanto caro».