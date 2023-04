Donazione di uova di Pasqua e gadget giocattolo ai bambini nei centri di accoglienza straordinari della prefettura

RIETI - Il Prefetto di Rieti Gennaro Capo ed il dottor Giuseppe Plasmati, con un nobile gesto di grande solidarietà, hanno donato 108 uova di Pasqua a tutti i bambini richiedenti protezione internazionale presenti nei centri di accoglienza straordinari della Prefettura di Rieti.



Inoltre, la Farmacia Giovannetti di Torricella in Sabina ha contribuito donando numerosi gadget giocattolo agli stessi bambini.



La Prefettura di Rieti ha accolto con gratitudine queste donazioni, assicurandosi che le uova di Pasqua ed i giocattoli raggiungessero tutti i bambini ospitati nei centri di accoglienza.



Un'iniziativa che porta allegria e speranza ai più piccoli in un momento di difficoltà.



Questa collaborazione tra istituzioni, cittadini e aziende locali mostra l'importanza di lavorare insieme per sostenere le comunità e le persone in difficoltà.



Desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine al Prefetto di Rieti, al Dottor Giuseppe Plasmati e alla Farmacia Giovannetti di Torricella in Sabina per il loro impegno e sostegno in favore dei bambini.



Grazie a queste donazioni, i piccoli ospiti potranno vivere una Pasqua più serena e gioiosa, sentendosi accolti e circondati da affetto.