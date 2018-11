© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si è tenuta oggi presso le aziende del Lazio associate ad Unindustria, nell’ambito della Settimana della Cultura d’Impresa, la nona giornata nazionale delle Piccole e Medie Imprese – PMI Day Industriamoci, l’importante appuntamento promosso dalla Piccola Industria per raccontare ai giovani il mondo delle imprese e far conoscere il loro impegno a favore della crescita e dello sviluppo del territorio. L’evento è stato coordinato da Carla Picozza Vice Presidente Comitato Piccola Industria con delega al Pmi Day.E’ proseguita, anche per questa edizione, la collaborazione con le Istituzioni: i ragazzi del liceo Avogadro hanno visitato i laboratori dell'Istituto Nazionale di Astrofisica presso la sede dell'IAPS di Roma, l’ente di ricerca italiano dedicato allo studio dell’Universo, sia con strumenti da Terra che dallo spazio e che ha avuto un ruolo fondamentale nella strabiliante scoperta dell'acqua nel sottosuolo di Marte. Ad accompagnare i ragazzi in rappresentanza di Unindustria Stefano Buonamici Presidente Vicario della Piccola Industria di Roma.Nel Lazio, le aziende associate ad Unindustria che hanno aderito all’iniziativa hanno aperto le porte dei loro stabilimenti produttivi ad oltre 1100 studenti delle scuole superiori ed istituti tecnici. Queste le aziende e le scuole coinvolte nella giornata: a Frosinone: Pisani Francesco & Figli, Intit, Margraf, Gran Tour, Soluzioni Plastiche Vittoria S.C.P.A., Soleko, Lazio Innova – Palmer, Plastipak, Viscolube e l’IIS Alessandro Volta, Itis Pontecorvo, IIS Guglielmo Marconi e ITCG e Liceo Artistico “Giovanni Colacicchi”, Liceo Scientifico di Ceccano. A Latina: M.G.A., Tecnoprima, Optimares, Self Garden, Pozzi Ginori, Icaplants, Mappi International, Stim, Huyck.Wangner Italia, Randstad Italia, Francia Latticini, con il Liceo “Massimiliano Ramadù” Cisterna, Isiss Teodosio Rossi di Priverno, Iis Carlo e Nello Rosselli, Arnaldo Beato di Castelforte Galiei Sani di Latina e S. Benedetto di Borgo Piave. A Rieti: Lombardini, Birra Alta Quota, Sano, Zanchi.net - Caffè Italia, Phoenix Electronic System, F.lli Petrucci e l’Istituto tecnico Rosatelli, IIS Aldo Moro, Liceo Classico Varrone, Scuola Gregorio da Catino e Ite Luigi di Savoia. A Viterbo: Ceramica Flaminia, S.I.M.A.S., Ceramica Tecla con l’IISS Francesco Orioli.“L’incontro di oggi, con oltre 1100 studenti, ha sottolineato la grande importanza del legame tra scuola e impresa – ha commentato Gerardo Iamunno Presidente Comitato Piccola Industria di Unindustria, a margine della visita all’azienda Viscolube di Frosinone – La loro presenza nelle nostre aziende, ci conferma la necessità di trasmettere ai giovani la passione, il valore, la determinazione che si impiega nella creazione di un prodotto, quel valore aggiunto che contraddistingue identità imprenditoriale di un’azienda”.“Quello con il Pmi Day – dichiara Alessandro Di Venanzio, presidente Unindustria Rieti - è un appuntamento che la nostra Associazione organizza ogni anno con convinzione perché crediamo nella fattiva collaborazione con il mondo della scuola. Le aziende associate partecipano sempre con convinzione, accogliendo i ragazzi e mostrando loro i processi produttivi. Nello stabilimento della Phoenix daremo il benvenuto a circa 50 studenti, come già fatto negli anni passati: noto ogni anno da parte loro un sincero entusiasmo che dobbiamo alimentare. Facciamo capire al mondo della scuola che accanto al lavoro da dipendente c’è anche la possibilità, nel proprio futuro, di diventare imprenditori, mettendosi in gioco creando lavoro e occupazione per il territorio”.“Le nostre imprese – ha dichiarato il Presidente del Comitato territoriale Piccola Industria di Rieti Francesco Fuggetta – si sono dimostrate ancora una volta molto disponibili ad accogliere il mondo della scuola. Quest’anno poi il Pmi Day ha un significato particolare per il nostro territorio: abbiamo visitato tre aziende che hanno continuato a fare impresa a Cittareale, Accumoli e Amatrice, luoghi duramente colpiti dal sisma del 2016. Birrificio Alta Quota, Salumificio Sano e Caseificio storico di Amatrice dei Fratelli Petrucci rappresentano un esempio di resilienza. Imprenditori che con coraggio e tenacia hanno dato continuità alle loro attività contribuendo in maniera sostanziale a rafforzare il valore Sociale dell’impresa sui territori. Il mio ringraziamento va anche alle aziende Phoenix Electronic System, Lombardini Khoeler e Zanchi che da sempre contribuiscono a questa giornata nazionale”.