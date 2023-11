Ubriaco alla guida provoca incidente stradale: denunciato

RIETI - Il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cittaducale ha denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Rieti un ventenne del posto, ora indagato per guida in stato di ebrezza.

L’uomo era stato segnalato da alcuni cittadini alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri civitese poiché notato mettersi alla guida di un’auto, dopo essere uscito da un bar, nonostante fosse in evidente stato di alterazione psicofisica.

A seguito della segnalazione ricevuta, grazie alle immediate ricerche, l’uomo veniva rintracciato poco dopo, non molto distante dal bar da cui si era allontanato, quando però era già rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo, fortunatamente senza feriti.

Il successivo accertamento effettuato mediante etilometro ha confermato lo stato di alterazione in cui versava l’automobilista che è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,7 grammi per litro (superiore a ben tre volte il limite consentito dalla Legge).

All’uomo è stato contestato il reato di guida in stato di ebbrezza previsto dall’articolo 186 del Codice della strada e ritirata la patente di guida.

L’autovettura è stata invece sottoposta a sequestro amministrativo.