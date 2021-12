Rilancio del turismo regionale, alla Camera di commercio si alza il sipario su “Più notti più sogni”

RIETI - Venerdì 10 dicembre l'assessore al Turismo della Regione Lazio, Valentina Corrado, presenterà presso la Camera di Commercio di Rieti e Viterbo la nuova misura per il rilancio turistico regionale per l’anno 2022 «Più notti, più sogni. + Experience». Un’iniziativa che punta a generare benefici per gli operatori del turismo del Lazio e, al contempo, per i turisti italiani e stranieri - nonché residenti - che desidereranno visitarlo tutto l’anno.

L'appuntamento è alle ore 11,30 presso la sala conferenze della sede camerale di Viterbo, via F.lli Rosselli 4, alla presenza del presidente della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, Domenico Merlani, e alle ore 15,30 presso la sala conferenze della sede di Rieti, via Paolo Borsellino, 16, dove sarà presente il vicepresidente dell'Ente camerale, Leonardo Tosti.

I due avvisi della misura, pubblicati sul sito www.laziocrea.it, sono rivolti a tutte le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere imprenditoriali (inclusi gli agriturismi), centri per il benessere fisico, agenzie di viaggi e tour operator della regione Lazio e la presentazione sarà un’occasione per venire incontro ai destinatari, illustrando la misura e chiarendo eventuali dubbi.

Considerate le opportune misure di sicurezza e contenimento Covid-19, per lo svolgimento dell'iniziativa in presenza, sarà necessaria una conferma della partecipazione (o di una/o delegata/o) compilando il form riportato al link https://forms.gle/4xUR2w6pSaZfXvBt8

Green pass obbligatorio per accedere all’evento.