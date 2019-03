© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Grande giornata di sport oggi al Campo Scuola Raul Guidobaldi in occasione della manifestazione “Trofeo Don Bosco”, festa della corsa campestre, 3° memorial Andrea Milardi. Il Comune di Rieti ha contribuito all’evento sostenendo le spese di trasporto degli studenti reatini che hanno partecipato alla manifestazione.«E’ stata l’ennesima, grande festa dello sport reatino e in particolare dell’atletica, disciplina che vede Rieti primeggiare costantemente a livello italiano – dichiara il Consigliere comunale delegato allo sport, Roberto Donati – centinaia di ragazzi si sono sfidati nell’area del Guidobaldi e sull’argine del fiume, dimostrando ancora una volta che l’atletica a Rieti è un punto fermo per lo sviluppo della comunità. C’è da tempo un grande lavoro che parte dai ragazzi e arriva fino al professionismo. A riprova dell’importanza di Rieti nei giorni scorsi abbiamo avuto notizia che il primatista italiano dei 100 m, Filippo Tortu, farà il suo esordio stagionale nella nostra struttura. Tutte le grandi manifestazioni che si portano avanti, a partire dagli eventi dedicati ai bambini e al settore giovanile, insieme ai successi dell’atletica Studentesca Milardi e all’apprezzamento dei grandi campioni italiani, dimostra che l’atletica è di casa a Rieti e lo sarà sempre di più, anche in vista dei Campionati europei under 18 del 2020. Ringrazio e mi complimento con gli istituti scolastici di tutta la provincia che hanno partecipato in massa all’evento, all’Atletica studentesca Milardi per la consueta brillante organizzazione e all’Ufficio Scolastico Provinciale».