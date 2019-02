RIETI - Troppo forte il Trapani per il Rieti.



Questo il verdetto dello Scopigno nel posticipo del lunedì sera della 27sima giornata di campionato. Gli amarantocelesti giocano una partita ordinata e tosta, soprattutto nel primo tempo, poi nella ripresa salgono in cattedra le individualità di un Trapani che ha destato grande impressione. Vincono gli ospiti 2-0 e tutti i gol arrivano nel secondo tempo, firmati da Ferretti al 58' e Evacuo su rigore al 68'. Rimane la buona prestazione della formazione amarantoceleste, al cospetto di un Trapani destinato a fare corsa per la promozione in serie B. Come detto la partita è equilibrata nel primo tempo, con Marcone che disinnesca un paio di conclusioni da fuori di Corapi. Nel secondo tempo, come detto, il Trapani concretizza la superiorità territoriale con un sinistro preciso di Ferretti, prima che Evacuo si procuri e trasformi il rigore del definitivo 2-0. Nel finale il Rieti abbozza una piccola reazione con la doppia punta ma è troppo poco. Vince il Trapani con merito.

IL TABELLINO

Rieti (3-5-1-1): Marcone 6 ; Mattia 5.5, Gigli 6, De Vito 5.5; Zanchi 6, Marchi 6.5, Palma 5.5 (63' Garofalo 5.5), Grillo 6 (46' Xavi 5.5), Brumat 5.5 (85' Tiraferri sv); Maistro 5.5 (63' Gondo 5.5); Cernigoi 6 (85' Svidercoschi sv). A disp. Costa, Scardala, Tommasone, Gualtieri, Konate, Migliaccio, Delli Carri. All. Capuano 5.5

Trapani (4-3-3): Dini 6; Costa Ferreira 6 , Lomolino 6 ( 77' Da Silva ), Pagliarulo 6, Scognamillo 6; Corapi 6.5, Aloi 6.5 (81' Toscano sv), Taugordeau 6; Tulli 6.5, Evacuo 6.5, Ferretti 7 (85' Valenti). A disp. Cavalli, Ferrara, Mulè, Tolomello, Mastaj, Girasole. All. Italiano

Arbitro: Colombo di Como 6 (Zampese - Moro)

Marcatori: 58' Ferretti (T), 78' Evacuo (T) su rigore,

Ammoniti: Maistro (R), Scognamillo (T), Brumat (R), Marchi (R)

Ultimo aggiornamento: 23:06

