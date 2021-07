L'Under 13 della Willie conquista la piazza d'onore a Giulianova

Martedì 13 Luglio 2021, 12:46

RIETI - Una bella Willie basket, categoria Under 13 (2009/2010) porta a casa la piazza d’onore al Torneo GiuglioBasket disputato a Giulianova. Sui playground in riva all’Adriatico la Under 13 guidata da Gianluca Tilli e Gianluca Teti e con accompagnatore Tiziano Massimiliani era inserita nel girone con Teramo, Grottammare e la MBA Bassano nel turno di qualificazione.

Le gare

La squadra Reatina ha battuto prima i veneti, poi il Teramo in maniera perentoria ed in fine il Grottammare Basket. Chiuso il girone a punteggio pieno in semifinale i ragazzi di coach Gianluca Teti e Gianluca Tilli hanno battuto i romani dell’Alfa Omega centrando la finalissima. La striscia di vittorie al prestigioso torneo nazionale di Giulianova si è poi, purtroppo, interrotta in finale con la Under 13 della Willie che è stata sconfitta dall’Angiulli Basket Bari 72-61 al termine di una splendida gara giocata a viso aperto , condotta fino al terzo periodo, prima del sorpasso dei pugliesi nell’ ultimo quarto.

Ai ragazzi di Rieti oltre all’ottimo secondo posto resta il ricordo e l’esperienza di un bellissimo torneo estivo in riva al mare, un simbolo di una ripartenza dopo un anno difficile che specie tra i ragazzi che fanno sport è pesato tantissimo.