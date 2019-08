RIETI - Numeri sopra ogni aspettativa per la 22esima edizione di "Riviviamo il Centro Storico" nello splendido borgo di Toffia. Una serie di iniziative hanno allietato per sei giorni le vie del paese con attività per bambini, culturali, spettacoli e ottimo cibo; presenti anche oltre 25 artigiani che tra le vie del centro hanno esibito le loro creazioni.



Una manifestazione culturale tra le più importanti in Sabina che non ha deluso gli organizzatori: «Il successo è merito dell'impegno di tutta la comunità di Toffia. Un ringraziamento alle associazioni e ai cittadini che amano il nostro paese e che contribuiscono alla realizzazione di una delle manifestazioni culturali più importanti della Sabina. Siamo orgogliosi della nostra comunità; sorprendente soprattutto l' entusiasmo che ha coinvolto i giovani che, instancabili, hanno aiutato dalla mattina a tarda notte».