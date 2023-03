Tirreno-Adriatico, festa a Greccio per la partenza della quarta tappa / Le foto

RIETI - Greccio si ferma per la Tirreno-Adriatico. Strade chiuse fin dalle 9 di stamattina e grande festa del ciclismo in piazza Roma, con Matheu Van der Poel, Wout Van Aert, Primoz Roglic, Julian Alaphilippe, Jai Hindley, Mikel Landa, Joao Almeida, Filippo Ganna (maglia azzurra di leader), Magnus Sheffield (bianca), Jasper Philipsen (ciclamino, primo ieri sul traguardo di Foligno) e Davide Bais (verde) in passerella.



Alle 10.20, la partenza "turistica" della tappa - la quarta - con la carovana che scenderà da via San Francesco, passando per il santuario del presepio e via dei Frati. Alle 10.30 il via ufficiale dal Km. 0 a Limiti, davanti al municipio, con le scolaresche a fare da cornice. Sulla linea di partenza il sindaco, Emiliano Fabi, con il manager culturale del comitato Greccio 2023, Paolo Dalla Sega, affiancati dal testimonial della tappa, l'ex professionista Stefano Colagé, primo laziale a vincere la Tirreno-Adriatico nel 1995.

La cronotabella. Per percorrere gli 86,3 chilometri in provincia di Rieti, di cui 5,9 ad andatura turistica (dallo Start Village di Greccio a Limiti), i corridori impiegheranno circa due ore e un quarto. La partenza da piazza Roma è fissata alle 10.20. Dieci minuti più tardi verrà dato il via ufficiale da via Limiti Nord, davanti al municipio. La carovana, che lascerà il territorio di Greccio all'altezza del casello ferroviario di Terria, transiterà per Rieti (Madonna del Cuore, tra le 10.45 e le 10.47, strada chiusa dalle 9.50 contro corsa e dalle 10.15 nel senso di marcia della gara), Castelfranco (passaggio 10.56-10.59, chiusura 10 c - 10.26 m), Vazia (passaggio 10.59-11.03, chiusura 10 c 10.29 m), Santa Rufina (passaggio 11.04-11.07, chiusura 10 c 13.34 m), Terme di Cotilia (passaggio 11.16-11.21, chiusura 10.26 c 10.46 m), Antrodoco (passaggio 11.30-11.36, chiusura 10.30 c 11 m), Posta (passaggio 11.50-11.58, chiusura 10.50 c 11.20 m), svincolo di Cittareale (passaggio 12.03-12.14, chiusura 11.03 c 11.33 m), bivio di Amatrice (passaggio 12.19-12.34, chiusura 11.19 c 11.49 m) e svincolo di Accumoli (passaggio 12.30-12.43, chiusura 11.30 c 12 m).

L'USCITA

La carovana si lascerà alle spalle il Lazio per entrare nella provincia di Ascoli Piceno, dove percorrerà appena 49 chilometri (da Pescara del Tronto a Maltignano), prima di entrare nel Teramano, in Abruzzo, dalla parte di Sant'Egidio alla Vibrata, zona nevralgica della tappa. L'epilogo della tappa a Tortoreto, dopo 218 chilometri e circa cinque ore e mezza in sella.