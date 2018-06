di Luigi Ricci

RIETI - Domani, giovedì 28 giugno, in contemporanea alla 45^ edizione del Mystfest – Festival Internazionale del Giallo e del Mistero a Cattolica, in occasione della serata “Thriller-horror tra letteratura e cinema”, sarà in programmazione presso la Multisala Moderno di Rieti il film Parasitic Twin. Si tratta di un thriller gotico tutto al femminile interpretato da quattro ragazze coinvolte in avventure, segreti e misteri all’intero di un’isola.



l film è liberamente ispirato da una storia vera e porta sul grande schermo il tema del “fetus in fetu”, una rara anomalia dello sviluppo embrionale, definito comunemente gemello parassita. Le quattro ragazze, cresciute in orfanotrofio e unite da un patto di sangue stretto da bambine, decidono di passare del tempo insieme per aiutare Jana, la più piccola del gruppo a riprendersi dall’intervento con cui ha estirpato il suo gemello parassita. Giorni dopo, su un’isola viene ritrovato un diario. Parasitic Twin, scritto da Franco Forte e Francesco Spagnuolo, è diretto da Claudio Zamarion, direttore della fotografia di numerose pellicole, il quale, con lo pseudonimo di All Zammi, in memoria del papà, firma la sua opera prima da regista.

Mercoled├Č 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:17



