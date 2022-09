Tessere elettorali, tutte le informazioni sul rilascio

RIETI - In relazione alle elezioni politiche di domenica 25 settembre, il Comune di Rieti ricorda che i cittadini possono recarsi, personalmente o tramite soggetto appositamente delegato, presso gli uffici ubicati nei locali al piano terra del Palazzo comunale (Piazza Vittorio Emanuele II) con accesso lato Via Pennina nei casi di:

Tessere non più utilizzabili per esaurimento spazi

Tessere deteriorate

Tessere smarrite

Tessere sottratte

Aggiornamento tessere con nuovo indirizzo

Per il rilascio delle tessere elettorali che non rientrano nelle casistiche sopra indicate, i cittadini possono rivolgersi, invece, agli uffici ubicati al piano terra del Palazzo comunale con accesso sotto i portici.

Gli uffici rimarranno aperti in orario continuato:

Venerdì 23 settembre dalle ore 9 alle ore 18

Sabato 24 settembre dalle ore 9 alle ore 18

Domenica 25 settembre dalle ore 7 alle ore 23