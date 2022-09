Lugnano in Teverina, elezioni. Al seggio numero uno vota Maria Chiara Giannetta, star nella serie "Don Matteo"

LUGNANO IN TEVERINA Sfilata di personaggi dello spettacolo al seggio numero uno di Lugnano in Teverina dove nel pomeriggio di oggi è andata a votare Maria Chiara Giannetta. L'arrivo dell'attrice, che interpreta la capitana Anna Olivieri nella serie televisiva Don Matteo dal 2013, e Bianca Ferrando nella serie Blanca, ha attirato l'attenzione di tutti i presenti che hanno colto l'occasione per farsi immortalare in una foto di gruppo.