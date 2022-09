Elezioni politiche: la corsa a ostacoli dei candidati pontini

Il giorno delle elezioni politiche è giunto. Si vota oggi, dalle 7 alle 23, anche a Latina come nel resto d'Italia, presso le 116 sezioni elettorali del capoluogo, per il rinnovo di Camera e Senato. Per entrambe le camere, la legge elettorale prevede un doppio sistema, maggioritario (37% dei seggi) e proporzionale (61%. Il restante 2% è invece destinato al voto all'estero), e anche la possibilità di candidarsi in più collegi.



CANDIDATI PONTINI

Molti i candidati della provincia di Latina. La Lega mette in campo il deputato uscente Claudio Durigon, stavolta al Senato, nell'uninominale Lazio 2, e nel plurinominale, dove è capolista; alla Camera, i pontini leghisti sono al plurinominale Giovanna Miele (seconda dietro il capolista Antonio Angelucci) e Vincenzo Valletta, terzo. Forza Italia conferma la candidatura del senatore uscente Claudio Fazzone nell'uninominale Lazio 2; l'altro candidato pontino sarà Cosmo Mitrano, già sindaco di Gaeta, terzo al plurinominale della Camera.

FdI conferma il senatore uscente, Nicola Calandrini, terzo al plurinominale; alla Camera, in quarta posizione al plurinominale, ci sarà Maurizia Barboni, consigliera comunale a Terracina; Sara Kelany, di Sperlonga, è invece candidata capolista al plurinominale della Camera Lombardia 2. Un'altra senatrice uscente di Latina, Marinella Pacifico, che fu eletta senatrice cinque anni fa con il Movimento 5 Stelle, si ripropone oggi con Noi moderati, sempre nell'ambito della coalizione di centrodestra, come capolista nel plurinominale del Senato Lazio 2. Il Pd schiera tre nomi da Latina: si tratta di Rita Visini, ex assessore nella prima giunta regionale di Nicola Zingaretti, per il collegio uninominale della Camera Lazio sud; Tommaso Malandruccolo, consigliere comunale di Latina nell'uninominale della Camera; Stefano Vanzini nel plurinominale della Camera Lazio sud.



Due i pontini per il terzo polo Azione-Italia Viva: si tratta dell'ex assessore di Sabaudia, Tiziano Lauri, e del vice sindaco di Minturno, Elisa Venturo, il primo al plurinominale della Camera Latina nord e la seconda a quello sud (Latina-Frosinone). Nella coalizione Europa Verde-Sinistra italiana, la capolista per il collegio Latina-Frosinone alla Camera sarà Federica Di Sarcina di Gaeta, seguita in lista da Sergio Ulgiati di Latina, e da Sara Cinquegranelli di San Felice Circeo. Il M5S candida l'ex consigliere comunale del capoluogo, Gianluca Bono, e Federica Lauretti, secondo e terza al collegio plurinominale della Camera Lazio sud; all'uninominale della Camera Lazio sud c'è la terracinese Anna Mattiello, mentre al Senato, uninominale, c'è Anna Sacchetti. Italia sovrana e popolare schiera Efrem Romagnoli, già presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti, in terza posizione al collegio plurinominale del Senato Lazio sud.



I NON PONTINI

Ma nei collegi che toccano Latina ci sono anche candidati nazionali, o comunque non della provincia. È il caso ad esempio, per Italia sovrana e popolare, di Gina Lollobrigida. O anche di molti leader o esponenti di primo piano dei partiti, come lo stesso Silvio Berlusconi, Anna Bernini, Maurizio Gasparri (FI), Chiara Colosimo (FdI), Matteo Orfini (Pd), Andrea Augello (FdI), Ilaria Fontana (M5S), solo per fare alcuni esempi. Il collegio Lazio sud, che unisce le province di Latina e Frosinone, infine, vede anche molti esponenti della Ciociaria, come Nicola Ottaviani (Lega).