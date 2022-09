Terni, i candidati alle elezioni: chi ce l'ha fatta e chi è fuori

A oggi, 27 settembre, l'unico candidato eletto di Terni è Raffaele Nevi, che ha vinto la sfida all'uninominale con Francesco De Rebotti. Sono invece in attesa di conoscere i risultati definitivi del Viminale sia Pieluigi Spinelli, che, per ora, è dato come eletto in quota Pd al proporzionale in Umbria, ed Eleonora Pace, Fdi; che è candidata anche in un colleggio in Campania e che, per ora, non risulta essere fra gli eletti.