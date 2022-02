Territorio e Comunità in missione a Illica di AccumolI, incontro con associazioni e imprenditori per la rinascita

RIETI - Dopo diverso tempo, una missione di Territorio e Comunità è riuscita finalmente a risalire ad Illica. L'obbiettivo della visita è stato quello di passare del tempo di persona - nonostante proseguano i rapporti con gli infernali congegni digitali - insieme ai giovani imprenditori della zona e gli amici, consolidando i rapporti e fissando le basi per varie iniziative, per il breve e lungo periodo. Dopo il mese di dicembre, nel quale l’associazione per la promozione delle eccellenze agroalimentari italiane Retrogusto, con i cesti natalizi, ha promosso e distribuito i prodotti tipici delle aziende del cratere del terremoto, si riparte di slancio



Il punto di ritrovo è stato presso il B&B Lago Secco di Illica dove oltre ai risultati della campagna natalizia, tra un progetto ed un altro, uno scambio di idee e dei sani confronti, abbiamo potuto gustare anche la cucina di Clementina. All’ordine del giorno, il programma primavera estate del nostro progetto. Si partirà con l’organizzazione di una giornata per la promozione nella provincia di Roma dei prodotti del territorio di Accumoli invitando a partecipare sempre più imprenditori locali. L'obbiettivo consisterà nel promuovere il territorio per tutte le straordinarie prerogative che lo contraddistinguono, impegnandoci nella valorizzazione e nella partecipazione più ampia possibile. La data indicativa è quella di sabato 9 aprile. Sempre per lo stesso calendario eventi, abbiamo già avuto notizie rassicuranti circa la possibilità di poter usufruire del terreno, gentilmente concesso lo scorso anno da Sabrina Cappellanti e potremo così svolgere la seconda edizione di "Ritorno ad Illica". Anche per questo evento, la data indicativa, come per lo scorso anno sabato 16 luglio.



Altra spunto interessante, è stato proposto da un noto ed importante produttore di birra artigianale locale. L’idea è quella di organizzare in collaborazione con noi, un evento nei pressi della sede temporanea del comune di Accumoli, una festa pensata per l’inizio dell’autunno prossimo a cui saremo chiamati a portare il nostro contributo per la sua riuscita. Nel corso del pranzo è arrivata anche la comunicazione della partecipazione e dell'assegnazione di un bando regionale. Un progetto che ha visto protagonisti proprio gli imprenditori di Lago Secco, insieme a tanti interlocutori privati e pubblici che saranno protagonisti di una grande stagione di rinascita per questo straordinario angolo d’Italia.



Una giornata di confronto e lavoro proficuo quindi, che ha confermato i legami solidi con questa terra e con i suoi abitanti. Collaborare e scommettere su di loro è doveroso, giusto ed entusiasmante e, nel merito, T&C ha colto l'occasione per rinnovare fattivamente e concretamente tali propositi. È significativo dunque, anche per tutto l'impegno e la tenacia che profondono, nel realizzare quel sogno così reale che coniuga territorio, cultura, sviluppo ed economia, contro ogni distruzione materiale ogni lacerazione sociale.