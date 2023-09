Rieti, terremoto in Marocco: stanno bene le tre giovani reatine a Marrakech e altre due donne di Poggio Moiano

RIETI - Una grande paura, ma stanno bene tre giovani reatine che si trovavano a Marrakech, in Marocco, per turismo, al momento del forte terremoto.

Irene Ciancarelli, Nicole e Virginia Pentuzzi e, con loro, un amico aquilano, Marino Di Alessandro hanno raccontato - in una videochiamata ai genitori - di stare bene. Si trovavano nella parte nuova della città marocchina, che non ha subito crolli. Ma la paure è stata tanta e adesso aspettano di capire cosa fare. "Ci hanno sconsigliato di andare in aeroporto per ora - hanno detto - ma stiamo bene".

In Marocco anche altre due reatine, Silvia e Cristina, originarie di Poggio Moiano. Anche loro stanno bene e tutte aspettano la possibilità di ripartire per fare rientro a Rieti.