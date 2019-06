© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo "Cantalice va in scena" torna a Borbona la seconda edizione di "Terra Nostra", a cura del Gruppo Jobel.Nell’ambito delle progettualità dedicate alla programmazione culturale dei comuni laziali colpiti dal sisma, con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Lazio, l'iniziativa ha dato spazio al riuscito esperimento scenico avviato nel primo semestre del 2018, attraverso il lancio di un laboratorio teatrale cittadino e la produzione di un’opera di teatro multidisciplinare. Formula vincente si è rivelato il connubio di artisti professionisti e parte della popolazione locale, una scelta che ha reso possibile l'incontro tra la comunità ed i linguaggi dello spettacolo dal vivo.Dall'adesione territoriale al successo del pubblico, il progetto artistico ha dimostrato di saper conquistare tutta l’alta provincia di Rieti. Unico l'obiettivo: rafforzare il senso di identità ed appartenenza della comunità locale alla propria terra nonostante le drammatiche difficoltà generate dal sisma. E quale mezzo migliore delle arti dello spettacolo dal vivo per fare esperienza di aggregazione, nonché di valorizzazione della propria inestimabile tradizione?Da qui ha origine "Terra Nostra", che vuole portare in scena l'identità storica e il legame inscindibile tra il vissuto degli abitanti e un luogo, la loro terra, forte e amara, accogliente ma ruvida, fatta di antiche voci, sapori e suggestioni.Lo spettacolo vedrà in scena artisti professionisti e rappresentanti del mondo artistico delle comunità locali coinvolte, dalle 21.00 del 29 giugno a Borbona, per poi replicare il 6 luglio a Cantalice e il 7 luglio a Posta.