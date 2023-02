Lunedì 13 Febbraio 2023, 00:10

RIETI - Una certezza per la provincia di Rieti: è quella del pienone, nel corso del fine settimana, al Terminillo. Anche nell’ultimo weekend sulla montagna reatina si è registrato di nuovo il “tutto esaurito”, il terzo di fila. La neve che ancora resiste sulle piste e le buone condizioni meteorologiche hanno richiamato migliaia di persone, tra sciatori che si sono riversati sulle piste e semplici appassionati che si sono divisi tra i campi di slittino e le camminate con le ciaspole o lungo i sentieri praticabili.

L'organizzazione. A rendere tutto più godibile è stata l’organizzazione, sicuramente migliore rispetto all’inizio della stagione: nonostante le prevedibili code, non c’è stato il caos di due settimane fa, con le navette che si sono rivelate ancora un’ottima soluzione per alleggerire un po’ il flusso delle macchine.



Lo scenario. Il servizio bus di andata e ritorno è stato molto apprezzato, anche per le novità introdotte: sono state programmate 5 corse all’andata e altrettante al ritorno sia al sabato, sia alla domenica (rispetto alle 4 precedenti) ed è stata inserita una fermata intermedia a Vazia, come alternativa al capolinea del PalaSojourner. La maggior parte dei posti sono stati prenotati in anticipo, consentendo una migliore programmazione nella gestione dei mezzi che hanno portato le persone sul Terminillo.

Per i parcheggi in quota, la pulizia dei piazzali ha consentito una razionalizzazione dei posti a disposizione e non ci sono stati i problemi delle passate settimane. A differenza di quanto accaduto appena 10 giorni fa, non è stato necessario procedere a rimozioni di veicoli sulla strada e non ci sono stati blocchi per la circolazione. A giocare un ruolo fondamentale è stata anche la situazione meteo: pur con temperature rigide al sabato, il sole ha garantito un clima gradevole. Ieri il tempo è stato ottimo fino ad ora di pranzo, poi sono comparse nuvole che hanno coperto il cielo, ma che non hanno rovinato il pomeriggio a sciatori e appassionati. Trovata la quadratura del cerchio organizzativo, la speranza è che nuove precipitazioni portino ancora neve sul Terminillo, consentendo di prolungare la stagione almeno per un altro mese. Il sogno è quello di arrivare a ridosso di Pasqua, regalandosi un finale di stagione col botto.