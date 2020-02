PRIMO TEMPO 0-0

IL PREPARTITA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Rieti

Teramo

Arbitro

RIETI - Il Rieti torna davanti ai suoi tifosi per provare a ritrovare un successo che manca da due giornate, dove sono arrivate altrettante sconfitte.47'- Termina qui il primo tempo. Fischi dagli spalti, non solo da parte dei tifosi del Rieti, ma anche quelli del Teramo45'- Assegnati 2' di recupero42'- Teramo ancora pericoloso. Bella girata di sinistro di Ilari, pallone alto sopra la traversa37'- Ancora il Teramo. Mungo si libera sulla trequarti e calcia col sinistro: pallone debole che sfila sul fondo31'- Azione insistita del Rieti sulla sinistra con Zanchi, che mette due volte il pallone in mezzo. Alla fine semplice rimessa dal fondo28'- Ci prova il Teramo. Conclusione di Viero di sinistro, pallone fuori non di molto25'- Primo cambio per il Rieti. Aquilanti si fa male dopo un contatto in area ed è costretto ad uscire dal campo. Al suo posto Fiumara19'- Il Rieti si guadagna il primo calcio d'angolo del match: Celli prova a girarla in porta dopo una mischia. Para Tomei15'- E' il Teramo a fare la partita in questo avvio allo Scopigno. Il Rieti prova a colpire appoggiandosi in ripartenza9'- Proteste del Rieti: Morrone lancia in profondità Persano che viene trattenuto da un avversario: l'arbitro lascia correre3'- Primo cartellino giallo del match, sventolato all'indirizzo di Persano, che perde palla a centrocampo e trattiene un avversario2' - punizione dalla trequarti per il Teramo, Merelli ne esce con il pallone tra le mani.Il primo successo in amarantoceleste lo cerca anche Alberto Mariani, che alla fine opta per un 3-4-1-2. con Esposito che dovrebbe giocare nei tre di difesa insieme a Celli e Aquilanti.Sugli esterni Zanchi e Kalombo, in mezzo Morrone e Zampa, quindi out Tirelli e Serena, entrambi in pachina. De Paoli agirà a supporto di De Sarlo e Persano. Di fronte un Teramo reduce dal cambio in panchina con l'arrivo di Di Mascio.: Merelli, Celli, Aquilanti, Esposito, Kalombo, Zampa, Morrone, Zanchi, De Paoli, De Sarlo, Persano. All. Mariani: Tomei, Tentardini, Soprano, Costa, Magnaghi, Mungo, Bombagi, Ilari, Piacentini, Viero, Cancellotti. All. Di Mascio: Pirrotta di Pozzo di Gotto (Segat - Spataru)