Rieti, tentato furto di mezzi agricoli nella notte

RIETI - Avevano allestito e preparato tutto per portare via mezzi agricoli e trattori ma qualcosa è andato storto facendo saltare i piani. Tentato furto nella notte al civico 53di via Tancia presso la rivendita Colapicchioni Srl specializzata nel settore del commercio di apparecchi per agricoltura.

Nella notte ignoti hanno tagliato la catena in ferro della cancellata di accesso alla rivendita e, una volta all’interno, hanno spostato un trattore cercando di disporre al meglio ed organizzare l’area per portare via quanto possibile. Ma qualcosa, forse il suono di un allarme o un’inaspettata presenza nelle immediate vicinanze, hanno messo in fuga i ladri che hanno fatto perdere le proprie tracce. Sul posto personale della Squadra volante della Questura.