Lo Studio Danza Movimento in compie 40 anni: chiuso l’anno con uno show emozionante

RIETI - Lo Studio Danza Movimento In, diretto da Anita Carnevali e Maurizio Matocci aprì i battenti nel 1982 in una piccola sede di via Nuova nel centro storico di Rieti.

Oggi, la sua nuova sede è quella di via Micioccoli (persso il centro commerciale La Galleria) e nel compiere 40 anni, chiude l’anno accademico con l'emozionante saggio spettacolo all’aperto tenutosi sabato 24 giugno presso lo straordinario scenario del polo culturale di Santa Lucia in via delle fontanelle (Museo Archeologico di Rieti). Gli allievi di tutte le età si sono esibiti in numerose discipline: danza classica, danza contemporanea, hip-hop, twerk, danza modern-jazz e flamenco, allietando il pubblico durante una magica serata sotto le stelle.



L’anno prossimo l’attività riaprirà già dal 1° settembre e sarà presente in uno stand durante la fiera del peperoncino sia con esibizioni che con i suoi insegnanti per maggiori dettagli sui corsi e sulle novità per il prossimo anno.