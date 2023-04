Giornata dedicata a Strampelli: la visita del senatore De Carlo all'Archivio di Stato e al Centro Sperimentale

RIETI - Giornata reatina per il senatore Luca De Carlo, presidente della IX Commissione - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare - che, accompagnato dal Sindaco Daniele Sinibaldi e dall'assessore Giovanni Rositani, ha visitato l'Archivio di Stato e il Centro Sperimentale di Campomoro intitolato alla memoria di Nazareno Strampelli.



La visita all'Archivio di Stato è stata dedicata alle carte di Nazareno Strampelli e agli studi realizzati sul fondo archivistico del genetista da parte di Roberto Lorenzetti. Il senatore De Carlo, accolto dal direttore Alfredo Pasquetti e da Daniele Scopigno, ha sottolineato l’attenzione nei confronti degli studi di Strampelli e il ruolo ricoperto dallo scienziato nello sviluppo dell’agricoltura, apprezzando le carte proposte e conservate presso il nostro Archivio di Stato, definite un prezioso punto di riferimento per scrivere l’importante storia delle scoperte e delle innovazioni in agricoltura realizzate dall’Italia.





«Valorizzare la figura di Strampelli è un dovere per chi ama l’agricoltura e questa nazione - ha sottolineato De Carlo - Parliamo di una persona che ha segnato l'evoluzione dell'agricoltura italiana, portando idee ed attività innovative. Agronomo e genetista, grazie ai suoi studi sull'ibridazione fu uno dei precursori della “rivoluzione verde. Per un'agricoltura nel segno dell'innovazione e della tradizione: quanto studiato e realizzato quasi un secolo fa da Strampelli è stato il prologo di quanto vogliamo portare ora in campo con la sperimentazione delle Tea - Tecniche di Evoluzione Assistita - È stato emozionante trascorrere una giornata alla scoperta di Strampelli, nei luoghi dove hanno avuto origine la gran parte dei suoi studi».