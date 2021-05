Il Rieti Sport Festival dal 10 al 13 giugno al Teatro Flavio: il 26 maggio si alza il sipario della VI edizione

RIETI - Fervono i preparativi per la VI edizione della prestigiosa manifestazione di promozione sportiva e territoriale che in questi anni ha catapultato il capoluogo sabino sulla ribalta nazionale.

Sempre più “azzurra” anche l’edizione 2021 in cui si svolgeranno le gare di SKIROLL a Rieti ed Amatrice il 12 e il 13 giugno 2021, valide per il Campionato Italiano al piano e il Circuito di Coppa Italia.

E' un colpaccio per Rieti, proprio nell'anno in cui è stata riconosciuta Città europea dello sport ed è un altro importante traguardo raggiunto dal Rieti Sport Festival, che si accredita sempre di più, non solo come manifestazione sportiva, ma soprattutto come progetto di promozione del territorio attraverso lo sport.

Già operativa da mesi, la macchina organizzativa del Rieti Sport Festival si prepara all'edizione 2021 che si svolgerà dal 10 al 13 giugno nel prestigioso Teatro Vespasiano. Attesi grandi ospiti: atleti, artisti e appassionati di sport. Non mancheranno le sorprese a cui ci ha abituato il Festival.

Il programma della nuova edizione verrà presentato nella conferenza che si svolgerà il 26 maggio alle ore 17.30 presso l’open air dell’Asso Sporting Club alla presenza del Patron Sergio Battisti, il giornalista Stefano Meloccaro, ispiratore del progetto e i rappresentanti degli Enti sostenitori.

Si apre l’estate con la grande festa dello sport.

L'organizzazione per l'evento sportivo nazionale che si terrà a Rieti ed Amatrice, ha avuto il sostegno delle istituzioni locali: Regione, Comune di Rieti e di Amatrice, Fondazione Varrone.

Nelle passate edizioni sono stati premiati tra gli altri: Arianna Talamona, Giusy Versace, Simone Origone, Enrico Fabris, Jack Sintini, Stefano Tacconi, Gianluca Pacchiarotti, Fernando Orsi, Gigi di Biagio, Lorenzo Porzio, Costanza Laliscia, Gianfranco Butinar, “Jack”, ovvero Giacomo Galanda, Alex Righetti, Marco Cusin, Paolo Del Bene. Sinisa Mihajlovic, Tommaso Paradiso, Raoul Bova, Kristian Ghedina, Giorgio Rocca, Antonello Riva, Paolo Di Canio, Bruno Vespa, Bebe Vio, Massimo Giletti, Giovanni Malagò, Gianni Rivera, Paolo Bonolis, Neri Marcorè, Andrea Lo Cicero, Carlo Verdone, Lorella Cuccarini, Tomas Slavik, Maria Grazia Cucinotta, Airton Cozzolino, Max Giusti e tanti altri.

