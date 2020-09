RIETI - Altro ospite di spessore dell'ultima giornata del Rieti Sport Festival è stato indubbiamente Paolo Del Bene. Direttore della Luiss Sport Academy. Un progetto che integra università e sport, spiegato nel dettaglio dallo stesso Del Bene: «Contiamo diciannove discipline sportive integrate in questo progetto - ha detto - una iniziativa partita circa venti anni fa e che si è ampliata strada facendo. Da due anni poi abbiamo deciso di regalare borse di studio agli atleti più meritevoli».

Un grande progetto, che vede coinvolto tra l'altro l'ex giocatore e reatino di adozione Riccardo Esposito: «Si comporta splendidamente, con grande professionalità» ha detto Del Bene, che poi ha aggiunto: «Disponiamo di una struttura di nostra proprietà, il PalaLuiss, e ora stiamo cercando di inserirne una per praticare il calcio, ma non nascondo che siamo in dirittura d'arrivo per il lancio di un grande progetto sportivo».

Poi un consiglio agli altri atenei: «Noi disponiamo di risorse economiche importanti, ma il consiglio che mi sentirei di dare è di iniziare magari con qualche torneo anche amatoriale e poi vedere come va».

