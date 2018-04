RIETI - Proseguono a pieno ritmo le iscrizioni al torneo amatoriale di basket over 45 "A Canestro con il Cuore I Memorial Willie Sojourner". Visti i molti contatti ricevuti l'organizzazione precisa che l’iscrizione non è solo a squadre, chiunque abbia voglia di giocare e non ha una squadra può iscriversi. Sarà cura dell’organizzazione inserire i singoli in una squadra o a formarne una.



Il torneo avrà inizio il 12 maggio: una prima fase con un girone all’italiana che si svolgerà con gare alle 20 nella palestra dell’Itis di Rieti in via Rosatelli, mentre le semifinali si svolgeranno all’interno del Rieti Sport Festival sul campo del Coriandolo dal 9 giugno sempre con inizio alle 20. Date e orari potrebbero essere passibili di variazioni.



Si ricorda che per le iscrizioni, che dovranno pervenire entro il 20 aprile (salvo proroghe), e per il regolamento del torneo si può chiamare i seguenti numeri: 3331410102 Massimo o 3494950467 Bruno. E’ possibile inoltre collegarsi alla pagina facebook “Over 45 Rieti”.

Mercoled├Č 11 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:10



