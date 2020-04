Ultimo aggiornamento: 14:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti del distaccamento territoriale di Posta sono intervenuti questa mattina per recuperare un automezzo pesante in località Ischiada nel Comune di Micigliano.L'autista, seguendo le indicazioni del proprio navigatore , era andato a finire fuori dalla sede stradale asfaltata su di una zona rurale. A quel punto, con l'automezzo rimasto impantanato nello sterrato, ha chiesto aiuto ai Vigili del Fuoco che giunti prontamente in posto, grazie alle attrezzature tecniche in dotazione, hanno riportato il pesante automezzo sulla sede stradale principale.