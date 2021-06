Rieti, autista segue il navigatore e il camion finisce su un sentiero: recuperato dai vigili del fuoco

RIETI - Segue le indicazioni del navigatore satellitare e finisce con il camion in una strada ai limiti della praticabilità, quasi un sentiero.

I vigili del fuoco di Rieti, del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto, sono intervenuti questa mattina nel Comune di Castelnuovo di Farfa, per portare soccorso all'autista di un camion pesante. Nonostante seguisse il suo sistema di navigazione, il conducente, sfortunatamente, aveva imboccato con il suo automezzo una strada sterrata, al limite della praticabilità, a tal punto da rischiare il ribaltamento su di un fianco. Arrivati prontamente sul posto, i pompieri sabini, resisi conto della situazione di pericolo, hanno da subito messo in sicurezza il camion pesante e subito dopo, grazie all'ausilio di un mezzo di movimento terra del Nucleo Regionale Gos, fatto giungere preventivamente in zona, dopo una serie di complesse operazioni, lo hanno finalmente riportato sulla sede stradale.