Roma, incastrato con l'auto sui binari in via Giolitti: «Stavo seguendo il navigatore». Intervengono i vigili del fuoco

Via Giolitti. Sono le 5 di mattina del 29 dicembre. Un uomo sta guidando la sua Fiat Multipla. Segue le indicazioni del navigatore satellitare perché non conosce il percorso, ma - a un certo punto - viene condotto fuori strada e senza rendersene conto finisce sui binari della ferrovia.

Il conducente, un italiano di 54 anni, scende autonomamente dall'auto. Lui è illeso, ma la sua Multipla è incastrata sui binari. Non riesce a spostarla. L'auto resta lì e i treni, inevitabilmente, non possono transitare. E così il personale dell'Atac allerta la polizia locale.

I SOCCORSI

Immediato l'arrivo sul posto, all'altezza della chiesa di Santa Bibiana, della pattuglia del I Gruppo Prati.

Cercano di rimuovere la macchina con un carro-attrezzi, ma non riescono. A quel punto intervengono anche i vigili del fuoco che, grazie a un mezzo speciale, rimuovono la vettura.

Per svolgere le operazioni, durate diverse ore, è stato necessario staccare la linea elettrica dei binari con conseguente interruzione del servizio pubblico. Ed è per questo che la polizia locale ha denunciato l'automobilista per interruzione di pubblico servizio. Lui si è difeso dicendo che si è perso per colpa del navigatore. Ma l'uomo - che non era né in stato di ebrezza né sotto l'effetto di stupefacenti - non se l'è cavata semplicemente con una denuncia. Durante i dovuti accertamenti, gli agenti hanno scoperto che il 54enne guidava con la patente scaduta. Una irregolarità che gli è costata una multa.

I PRECEDENTI

Non è, però, la prima volta che in via Giolitti si verificano scene del genere. L'ultimo episodio è successo alcuni mesi fa, a marzo. Sempre all'alba. Un'auto è rimasta incastrata lungo i binari. Anche qui, per rimuovere la macchina dalla linea ferrata sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Auto intrappolate sui binari di via Giolitti e non solo. Due settimane fa l'incidente è stato ancora più inverosimile. Una macchina è rimasta bloccata sulle scale che portano alla stazione Eur Magliana della metro B. Come sia finita lì non è stato chiaro, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti il personale Atac e gli agenti del IX gruppo Eur che hanno poi provveduto a rimuovere il veicolo.