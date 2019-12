TEORIA E PRATICA AL SIMULATORE

RIETI - Una giornata dedicata alla sicurezza stradale. E' quella che attende domani oltre 100 studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore "Luigi di Savoia" in viale Maraini. Fa tappa a Rieti l’edizione 2019 del tour Neopatentati, dedicato all’educazione stradale nelle scuole organizzato dalla Fondazione Ania in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Il progetto itinerante nasce con l’obiettivo di diffondere una corretta cultura della sicurezza stradale tra i giovani che stanno per conseguire la patente di guida ed è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. I ragazzi coinvolti a Rieti avranno la possibilità lezioni teoriche e pratiche tenute da istruttori e tecnici.Nella parte teorica gli alunni parteciperanno ad una sessione formativa in aula sulle principali tecniche di guida sicura, sui temi del rispetto delle regole della strada, sull’importanza dell’attenzione alla guida e sui rischi della distrazione, con particolare riferimento all'uso dello smartphone e dei dispositivi elettronici quando si è al volante, ma anche sui pericoli relativi alla guida in stato psicofisico alterato da alcol e da droghe. Terminata questa fase, gli studenti avranno la possibilità di mettere in pratica le nozioni imparate in teoria grazie alla presenza nell’Istituto Luigi Di Savoia dei simulatori dalla Fondazione Ania: oltre a provare manovre importanti come quelle per evitare un ostacolo improvviso o controllare il veicolo in caso di aquaplaning, grazie ad un innovativo software sarà possibile valutare gli effetti della guida in stato psicofisico alterato da alcol o droghe.Il Tour nelle Scuole dedicato alla Sicurezza Stradale è un’iniziativa che la Fondazione Ania porta avanti dal 2006 e, nelle varie edizioni, ha coinvolto oltre 20mila studenti di scuole dislocate in tutte le regioni italiane. Per l’edizione 2019 è previsto il coinvolgimento di oltre 1200 studenti di 10 scuole di altrettante città. Il tour è partito da Roma il 25 novembre, si è spostato a Sora, Campobasso, Giugliano, Battipaglia, Benevento e, dopo la tappa di Rieti, proseguirà ad Arezzo (4 dicembre), Firenze (5) e si concluderà a Pistoia il 6 dicembre.L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione e la partecipazione il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed è inserita nell’offerta formativa del portale Edustrada.