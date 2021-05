“Showcooking online” per la promozione di Rieti: al via il progetto del Comitato Gemellaggi

RIETI - Nel pomeriggio di giovedì 27 maggio, la Presidente delegata del Comitato Gestione e Sviluppo di Gemellaggi e Relazioni Internazionali del Comune di Rieti, Elisabetta Occhiodoro, ha incontrato, presso la sede reatina dell’Accademia italiana del Peperoncino, gli Chef che parteciperanno a fine giugno agli Showcooking on line per la promozione del Territorio Reatino.

«Insieme sono stati preparati i pacchi con tutti i prodotti tipici per realizzare le ricette da spedire ai nostri amici nel mondo. Un grazie sentito e doveroso va all’Accademia italiana del Peperoncino che da sempre collabora con il Comitato per la promozione del territorio, ed in particolare al Presidente Livio Rositani, al Vicepresidente Gianni Turina e a Francesco Rullo, membro del comitato direttivo e segretario».

Questi gli chef, i produttori coinvolti, gli abbinamenti con le Città gemellate e le ricette:

Fabrizia Ventura

S.Pierre Les Elbeuf

Caponata della mietitura con panontella

Zafferano di Roccaranieri dell’Azienda Agricola Longhi

Patate di Leonessa

Domina Sabinae Bianco Doc – Tenuta Santa Lucia

Gianmarco Zinni

Vignola e S. Oreste

Spaghetti all’Amatriciana di Filetti di Persico

Salumificio Sano

Caseificio Petrucci

Pastificio Strampelli

Riesling Cantina Le Macchie

Mariasole Mancini

Caleruega

Gricia co’ le fave

Salumificio Sano

Caseificio D’Ascenzo

Azienda Agricola Santarelli

Malvasia Connubim Cantina Le Macchie

Carlo Stocco

Nordhorn

Gnocchi di ricotta con guanciale croccante e pomodori datterino

Caseificio D’Ascenzo

Stollagli uova e guanciale

La Cantina Le Macchie Rosato

Il Bandolo della Matassa

Elia Grillotti

Ito

Pizzicotti alla Sabinese

Farina Azienda Agricola Scoppetta E.

Polpa di pomodoro Azienda Agricola Gianni Gianfranco

Peperoncino Sabino

Cantina Le Macchie Scarpe Toste Bianco

