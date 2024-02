Selci in Sabina, chiude la filiale della Bcc. Il sindaco: «Perdita per il territorio»

RIETI - Chiude i battenti la storica filiale della Bcc Roma e il sindaco Egisto Colamedici, deluso dalla decisione assunta parla di «una banca che era nata per il territorio e che ora lo lascia». Il sindaco ricorda che non più tardi di un anno e mezzo fa aveva avuto anche un incontro coi vertici della Banca di credito cooperativo di Roma e non era trapelato nulla che potesse far pensare ad una chiusura della filiale di Selci che invece, da quanto comunicato dalla stessa banca ai clienti, chiuderà il 19 febbraio, con tutte le operazioni che verranno trasferite nella filiale di Poggio Mirteto Scalo. Questo vale anche per il servizio Tesoreria che hanno i Comuni come Selci o Casperia presso la filiale di Selci.

«C’era già stata una riduzione delle giornate di apertura dello sportello - spiega il sindaco - ma nessuna avvisaglia che lasciasse presagire questo epilogo».

Riguardo l’imminente chiusura della filiale di Selci della Bcc Roma il sindaco ha poi aggiunto che intende mettere in atto tutte le iniziative possibili volte ad evitare la perdita di un servizio essenziale. «Il tema - spiega il sidnaco Colamedici - sarà affrontato nel consiglio comunale del 7 febbraio. Inoltre, giovedì 8 febbraio, si terrà una riunione pubblica aperta a tutti alle 17.30 presso la sala consiliare». Il sindaco conclude che in caso di decisione irreversibile proverà a chiedere che resti in funzione perlomeno lo sportello bancomat per quel minimo di operazioni e prelievi che altrimenti si dovranno fare fuori paese con disagi per tutti, specie per i più anziani e per chi non è automunito.