Seconda: Casperia e Piazza Tevere vincono e restano in vetta, Torri, Sporting e Atletico inseguono

RIETI - Cala il sipario sull’ottava giornata del campionato di seconda categoria, tanti goal e gare emozionanti hanno caratterizzato il weekend calcistico. Vince ancora Casperia, in casa contro Moricone fa 4-1, vittoria dilagante che conferma il momento positivo dei sabini (terza vittoria consecutiva) che rimangono primi in classifica a pari merito con Piazza Tevere. Stesso risultato (4-1) anche nel match tra Torri in Sabina e Torpedo Rieti, sabini che si impongono, rifilano il poker ai reatini e volano a quota 13 a meno due dalla vetta, Torpedo ferma a 7 punti. Guadagna tre importantissimi punti in classifica anche lo Sporting Corvaro, nell’anticipo del sabato vince per 3-1 ai danni di Cittareale, padroni di casa che fanno 13 in classifica a pari merito con Torri, ospiti a sei punti al penultimo posto. Risultato a specchio anche per l’Atletico Cantalice, in casa contro Velinia fa 3-1 e aggiunge tre tasselli alla classifica, ospiti fermi a 9 punti. Vince e convince Piazza Tevere, dopo il turno di riposo nella settima di campionato torna alla vittoria imponendosi in casa per 2-1 contro Santa Susanna, tre punti e primato in classifica condiviso con Casperia, ospiti che rimangono a 8 punti in classifica. Si dividono la posta Monte San Giovanni e Montorio Romano nell’altro anticipo del sabato pomeriggio, termina 1-1 e un punto a testa.

Risultati e marcatori (VIII giornata)

Monte San Giovanni-Montorio Romano 1-1 Garcia (MSG)

Sporting Corvaro-Cittareale 3-1 Di Girolamo, Di Girolamo, Leonardi M. (SC) Ortega (C)

Torri in Sabina-Torpedo Rieti 4-1 Schiavetti, Mercuri, Filippi, Movila (TIS) Rossi (TR)

Casperia- Moricone 4-1 Ottaviano, Di Francesco, Ricci, Ricci (C)

Atletico Cantalice-Velinia 3-1 Provaroni, Mei, Ciogli (AC) D’Angeli (V)

Piazza Tevere-Santa Susanna 2-1 Cipriani, Zaccheo (PT)

Riposava Centro Italia Micioccoli

Classifica

Casperia, Piazza Tevere 15

Torri in Sabina, Sporting Corvaro 13

Atletico Cantalice 12

Monte San Giovanni 11

Centro Italia Micioccoli 10

Velinia 9

Santa Susanna 8

Torpedo 7

Moricone, Cittareale 6

Montorio Romano 5