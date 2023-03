Rieti, a lezione sui pericoli del fumo con il presidente della Lilt Rieti Zepponi

RIETI - Enrico Zepponi, presidente della Lilt di Rieti, è intervenuto oggi presso l’Iis Luigi di Savoia di Rieti - sede di via Togliatti - per incontrare gli studenti e le studentesse del Socio Sanitario ed Odontotecnico. Hanno partecipato all’evento, organizzato e voluto dalla professoressa Renata Ciancarelli con la disponibilità della dirigente scolastica, Raffaella Giovannetti, le classi quarte.

Zepponi ha illustrato le sue esperienze ai molti giovani presenti, accompagnati dai rispettivi docenti: Liana Panico, Antonello, Marconcini, Chiara Guidi oltre, naturalmente, a Ciancarelli. Zepponi, supportato dalle slide, ha esposto tutte le problematiche che possono derivare dall’uso del fumo e, soprattutto, degli enormi danni alla salute che questo comporta. “Sigarette, sigarette elettriche, sigarette a tabacco riscaldato e sigari provocano tutti gli stessi ineludibili danni - ha detto l’interlocutore. - Il tabacco in genere è un autentico killer per l’uomo con tutte le 4.000 sostanze che le sigarette contengono, molte delle quali cancerogene”. Gli allievi presenti, poi, hanno rivolto domande. “Che cosa ne pensa del disegno di legge che vieta l’uso del tabacco anche all’aperto? – ha chiesto Dario Sanfilippo. “Credo sia un’ottima disposizione normativa anche se – ha rimarcato Zepponi – ciò deve coincidere con l’educazione delle persone e, soprattutto, con la peer education perché siete voi, sono i giovani che più di ogni altro strumento riescono ad incidere sui propri pari”. “E’ vero – ha chiesto Matteo Confalone – che anche i molti mozziconi di sigarette abbandonati possono rivelarsi dannosi?”. “E’ esattamente così – ha asserito Zepponi – Pensate che ogni anno 70-80 miliardi di sigarette vengono gettati ad inquinare l’ambiente del pianeta e questo provoca danni ed inquina con le stesse, micidiali sostanze possedute dalle sigarette”. L’incontro si è concluso con un video – “No smoking, be happy” della Fondazione Umberto Veronesi – che ha testimoniato tutti i danni che l’uso del tabacco provoca nel corpo umano: dalla bocca fino al cuore. “Sono molto soddisfatto di questo incontro – ha concluso Zepponi – Ho conosciuto ragazzi motivati, intelligenti e preparati, interessati soprattutto come raramente mi è accaduto nei molti incontri che ho fatto con gli studenti di Rieti e provincia. Probabilmente il merito è dei loro insegnanti che ringrazio vivamente per l’esperienza vissuta”.