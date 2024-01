“A scuola ci andiamo da soli”, arriva l’app “Mobility Company” per incentivare gli spostamenti casa-scuola sostenibili

RIETI - La Giunta Sinibaldi, su proposta degli assessori alle politiche sociali Giovanna Palomba e alla sostenibilità ambientale Giuliano Sanesi, ha approvato una delibera per l’utilizzo dell’app “Mobility Company” rivolta agli studenti per gli spostamenti quotidiani in ambito casa-scuola.

L’iniziativa nasce dal progetto “A scuola ci andiamo da soli”, finanziato dal Ministero dell’Ambiente nel 2017 che vedeva come capofila proprio il Comune di Rieti e che ha portato negli anni scorsi, tra le altre cose, alla realizzazione della pista ciclopedonale da Via Togliatti a Via delle Acque.

Il Comune di Rieti insieme alla Provincia di Rieti ha previsto il coinvolgimento della società “Movesion” per la fornitura di un portale digitale accessibile via smartphone da mettere a disposizione degli studenti delle scuole superiori al fine di incentivarne la mobilità sostenibile, con progressiva riduzione dell’impiego dei mezzi privati motorizzati per gli spostamenti sul territorio.

«L’obiettivo che intendiamo perseguire attraverso la piattaforma è quella di coinvolgere il maggior numero di studenti, maggiori di 14 anni, attraverso l’attivazione di premialità legate agli spostamenti quotidiani in ambito casa-scuola – spiegano gli assessori Palomba e Sanesi – L’app sarà programmata ad uso esclusivo da parte degli studenti che aderiranno.

L’utilizzo dell’App consentirà anche la quantificazione della riduzione di emissioni inquinanti prodotte dagli studenti nel corso degli spostamenti casa-scuola».