Scopigno Cup, si è alzato il sipario sulla 31esima edizione: da 22 al 25 agosto fra sport e tante iniziative

RIETI - Alla Camera dei deputati si è alzato il sipario sulla 31^ edizione della Scopigno Cup World Football Tournament Under 17.

La competizione si svolgerà nelle sedi di Salerno, L'Aquila, Rieti e Terni, Cittareale dal 22 al 25 agosto. La partita inaugurale è in programma il 22 agosto alle ore 15:30 allo stadio Manlio Scopigno di Rieti (diretta su Rai Sport); finale sempre a Rieti il 25 agosto alle ore 21.15.

Ecco le squadre partecipanti che si sfideranno in 4 gironi: Fluminense, Stella Rossa, Inter, Roma, Lazio, Napoli, Salernitana, Ternana. Monza, Reggina, L'Aquila 1927, FC Rieti 1936.

Comunicati, nell'occasione, i vincitori dei Premi Scopigno e Pulici che saranno consegnati il prossimo 9 ottobre presso il Salone d'Onore del Coni. A votare i premi è stata la giuria presieduta da Dino Zoff

VINCITORI PREMI MANLIO SCOPIGNO 2022/2023

- PREMIO MIGLIOR ALLENATORE DI SERIE A: LUCIANO SPALLETTI (SSC NAPOLI)

- PREMIO MIGLIOR ALLENATORE DI SERIE B: CLAUDIO RANIERI (CAGLIARI CALCIO)

- PREMIO MIGLIOR GIOCATORE DI SERIE A: KHVICHA KVARATSKHELIA (SSC NAPOLI)

- PREMIO MIGLIOR GIOCATORE DI SERIE B: SAMUELE MULATTIERI (FROSINONE CALCIO)

GIANLUCA LAPADULA (CAGLIARI CALCIO)

- PREMIO MANAGER OF THE YEAR: CRISTIANO GIUNTOLI (SSC NAPOLI)

- PRESIDENTE DELL’ANNO: AURELIO DE LAURENTIIS (SSC NAPOLI)

- MIGLIOR DIRETTORE SETTORE GIOVANILE: VINCENZO VERGINE (A.S. ROMA)

- MIGLIOR ALLENATORE SETTORE GIOVANILE: ALBERTO AQUILANI (FIORENTINA)

FEDERICO COPPITELLI (U.S. LECCE)

VINCITORI PREMI FELICE PULICI 2022/2023

- MIGLIOR PORTIERE SERIE A: IVAN PROVEDEL (S.S. LAZIO)

- MIGLIOR PORTIERE SERIE B: ELIA CAPRILE (BARI)

Unitamente al prestigioso torneo conosciuto in tutto il mondo, quest'anno si svolgerà la terza edizione del torneo femminile, anch'esso under 17 a Cittareale.



«La novità è rappresentata invece dal primo Torneo Scopigno Cup Special Olympics in collaborazione con Special Olympics Rieti -ha detto il presidente dell'Asd Scopigno Cup Fabrizio Formichetti- inoltre è prevista la mostra internazionale d’arte, il convegno in collaborazione con l’Aiac Lazio, un convegno sulla violenza sulle donne ed uno sull’acqua come bene comune ed alla luce della sostenibilità. Un'edizione nella quale come al solito lo sport si unirà a trecentosessanta gradi con il territorio, il turismo, la cultura e soprattutto alla solidarietà: momenti che vuole coniugare la competizione con una necessaria riflessione su tematiche di quotidiana importanza»

«Grazie alla passione e alla determinazioni degli organizzatori, questa manifestazione consente di riprodursi e di rigenerarsi nel tempo, di migliorare ed andare anche oltre la competizione calcistica» ha detto Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani.

«La Scopigno Cup ed il lavoro di Fabrizio Formichetti dimostrano che il calcio può dare tanto -ha detto l'on. Paolo Trancassini, questore della Camera dei Deputati-la molteplicità delle tematiche toccate dalla manifestazione e le iniziative associate, dimostrano che determinati temi vengono portati a destinazione tramite la scorciatoia portata dal calcio».

«La Scopigno Cup è una manifestazione che da trentuno anni onora Rieti -ha detto il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi- oggi finalmente lo Stadio Scopigno torna fruibile grazie anche all'impegno dell'assessore allo Sport Mestichelli: sarà un grande momento di sport, aggregazione e di rilancio turistico.

Sono molto contento della collaborazione con L'Aquila con cui ci lega l'iniziativa di candidare a capitale della cultura italiana le aree colpite dal sisma con L'Aquila capofila».

«I ragazzi che giocheranno quest'anno sono quelli nati a ridosso del terremoto dell'Aquila, che non l'hanno conosciuta prima ma che ne hanno testimoniato il percorso fino alla ricostruzione avanzata odierna» ha detto il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi.

Presenti anche Stefano Callipo, Presidente Osservatorio Violenza e Suicidio: «Lo sport è un antidoto contro la devianza, il disagio, ma anche contro la criminalità: attraverso lo sport molte persone sono state reinserite nel tessuto sociale».

Roberto Gabrielli, responsabile Direzione regionale Lazio e Abruzzo Intesa Sanpaolo ha sottolineato: «La Scopigno Cup è arrivata alla sua 31esima edizione e Intesa Sanpaolo è lieta di sostenere, ormai da sei anni, questo Torneo Internazionale di calcio under 17. Il nostro sostegno rientra nel più ampio impegno del Gruppo a favore del mondo dello sport e dei giovani e ci offre una bella occasione per manifestare, ancora una volta, la prossimità della banca nei confronti dei singoli territori in cui opera e la vicinanza alle comunità».

Giorgio Annis, Amministratore Delegato Crai Tirreno ha ribadito: «Crai Tirreno conferma, ancora una volta, la sua vicinanza al mondo dello sport e, in particolare, al mondo del calcio. I veri motori di questi eventi sono gli organizzatori: noi facciamo la nostra parte per sostenere la continuità di queste iniziative. Come Crai Tirreno, siamo molto legati al nome Scopigno e siamo orgogliosi di fare la nostra parte in questo evento che promuove lo sport, il turismo e la solidarietà».

Intervenuto anche Pino Magno, Ceo NewAge, licenziatario Umbro: «La Scopigno Cup Rieti è ormai diventato un appuntamento imperdibile per Umbro Italia e sono felice di dare per il terzo anno consecutivo il nostro supporto tecnico ai ragazzi che si apprestano a disputare questa 31esima edizione del torneo. Umbro è un punto di riferimento per i calciatori di tutto il mondo, ma sono i ragazzi il nostro vero tesoro, la nostra speranza. La speranza di tornare a vivere il calcio come un gioco, il più bel gioco, con i valori sani di questo sport. Per questo vogliamo supportare chi gioca con la spensieratezza e la grinta senza un obiettivo prestigioso da perseguire, solo contando sulla forza di un amore incondizionato per questo meraviglioso sport, come quello che ha contraddistinto la vita e la carriera di Manlio Scopigno. Siamo certi di poter trovare i talenti di domani tra questi giovanissimi atleti e riteniamo fondamentale puntare sulla nuova generazione, coltivare il loro entusiasmo e migliorare le prestazioni, solo così possiamo costruire i campioni che possono di nuovo rendere grande e forte l'Italia nell'olimpo del calcio».