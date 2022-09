Cotral, venerdì 16 settembre sciopero di 4 ore della Faisa Cisal

RIETI - Il prossimo venerdì 16 settembre l’organizzazione sindacale Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero di 4 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 12:30 alle 16:30. Saranno garantite tutte le corse fino alle 12:30 e quelle alla ripresa del servizio alle 16:31. Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’account Twitter@BusCotral.

Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza dall’Organizzazione sindacale:

Per la mancata convocazione da parte del Prefetto

Per il mancato rispetto degli accordi del 06.06.91 e del 03.05.2017, in materia di trasferimento e allocazione del personale Operatore di esercizio, Addetto all’esercizio e Coordinatore di esercizio



Per la mancata risoluzione dell’applicazione unilaterale aziendale dell’art. 34 del CCNL autoferrotranvieriPer la mancata applicazione dell’accordo sul personale di Verifica titoli di viaggioPer la mancata trasparenza sui carichi di lavoro e turnazioni rotative annuali e la mancata riorganizzazione dei cicli produttivi relativi alla manutenzione della BU GommaPer la discordante gestione degli accordi in materia di riserva di deposito.Per la gestione delle ciclazioni, dell’orario di lavoro e della congedibilità nelle officine di trazione della Roma-Viterbo.

Al precedente sciopero di 4 ore della Faisa Cisal del 29 maggio 2020 ha aderito il 4,6% dei dipendenti in servizio nella fascia oraria interessata dall’agitazione.