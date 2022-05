Venerdì sciopero di 24 ore del Cotral proclamato dall'Usb

RIETI - Venerdì 20 maggio l’Organizzazione sindacale Usb ha aderito allo Sciopero Nazionale proclamato dalle Organizzazioni sindacali Cub e Sgb della durata di 24 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle 8:30, alla ripresa del servizio alle 17 e fino alle 20.

Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’account Twitter@BusCotral.

Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza dalle Organizzazioni sindacali:

Per l’immediato cessate il fuoco in Ucraina e lo stop all’invio di armi in Ucraina e di soldati dall’Italia ai siti Nato

Per il Decreto-legge per il congelamento immediato dei prezzi di tutti i beni ed i servizi primari

Per lo sblocco dei contratti e aumenti salariali

Contro le politiche di privatizzazione in atto

La percentuale di adesione al precedente sciopero nazionale Usb di 24 ore dell’11 ottobre 2021 è stata del 16,50% dei dipendenti.