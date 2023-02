Studenteschi regionali al Terminillo: nel fondo dominano i reatini per le medie e i sublacensi nelle superiori

RIETI - Sulle splendide piste del Centro dei Cinque Confini hanno preso il via le Finali Regionali dei Campionati Studenteschi. A contendersi i titoli regionali di sci nordico gli studenti delle scuole di primo e secondo grado in una meravigliosa giornata di sole. A testimoniare l’importanza della manifestazione la presenza di tante autorità: il Presidente del Coni Regionale Riccardo Viola, il coordinatore regionale del servizio educazione motoria fisica e sportiva del Miur Antonino Mancuso, il presidente del Comitato Regionale Lazio-Sardegna Andrea Ruggeri, il Presidente del Comitato Provinciale FISI Sandro Anselmicchio, il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi e il vice sindaco Chiara Mestichelli.

I ragazzi di casa hanno dominato tra gli studenti delle scuole di primo grado mentre a dominare la scena tra gli studenti delle scuole di secondo grado sono stati gli sciatori di Subiaco. Doppio successo per l’Istituto Comprensivo Pascoli di Rieti le cui atlete hanno vinto gli splendidi trofei relativi alle Scuole di Primo grado sia in campo femminile con Sofia Putignani, Greta Musto e Marta Aligeri che in campo maschile con Giuseppe Bufacchi, Raffaele Peron e Giordano Leoni.

Tra le scuole di secondo grado a spezzare l’egemonia degli atleti sublacensi sono stati le sciatrici dell’IS Luigi di Savoia di Rieti nella categoria allieve. A prevalere Francesca Liberati davanti alle due atlete dell’IS Jucci Rachele Armeni e Alessia Marchetti. Tris di vittorie per i ragazzi dell’IIS Braschi Quarenghi di Subiaco che hanno trionfato nella categoria juniores maschile con Andrea Aqui davanti ai compagni di team Angelo Tognetti e Gian Marco Tozzi e nella categoria juniores femminile con Chiara Lollobrigida che ha preceduto Lavinia Gismondi e Sofia Spila. Tra gli allievi Tommaso Tozzi, del Braschi Quarenghi, ha preceduto nell’ordine i suoi compagni di squadra Andrea Tonda e Leonardo Pasqualoni.

Domani si assegnano invece i titoli regionali dello sci alpino. In programma lo slalom gigante sulla pista Cinzano. Il supporto logistico e la parte tecnica sarà curata dallo Sci Club Terminillo in collaborazione con gli S.C. Antrodoco e Monte Piano Reatino e con le scuole del Terminillo.