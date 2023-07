RIETI - Gli viene momentaneamente rifiutata l’attivazione di una scheda telefonica e dà in escandescenze nel centro commerciale Perseo. Deve intervenire il personale addetto alla sicurezza e poi anche le forze dell’ordine. E’ bastato davvero poco ad un giovane 24enne per andare su tutte le furie arrivando anche ad inveire e minacciare il personale addetto alla sicurezza e alla vigilanza del Centro commerciale Perseo di via Fundania a Rieti intervenuto a seguito delle segnalazioni di clienti e negozianti.

Un diniego per un problema nell’attivazione di un’utenza telefonica lo ha mandato su tutte le furie fino a creare momenti di tensione tra i titolari delle attività commerciali e gli avventori. Sul posto è poi intervenuta anche una pattuglia delle forze dell’ordine che ha riportato il giovane alla calma allontanandolo dalla struttura.