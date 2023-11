“Rieti in Scena”: al via il 18 novembre la seconda edizione della rassegna di musica, danza e teatro

RIETI – Ufficializzato il cartellone della seconda edizione di “Rieti in Scena”, rassegna di musica, danza e teatro che prenderà il via sabato 18 novembre all’Auditorium di Santa Scolastica del capoluogo. L’evento, realizzato sotto la direzione artistica di Piero Fasciolo, è organizzato dal Teatro Ghione di Roma, con il patrocinio del Comune di Rieti, il sostegno di Unindustria Rieti e la collaborazione de “Il Samaritano” OdV.

Quattro gli appuntamenti in programma, tutti con inizio alle ore 21. Si comincia esattamente tra dieci giorni con un concerto omaggio a Fabrizio De André che vedrà protagonista il trio acustico di Luca Cionco, voce degli Hotel Supramonte. Il 15 dicembre sarà la volta di Roberto Pambianchi & Band per una serata dedicata alla musica di Lucio Battisti, mentre il 27 dello stesso mese, in piena atmosfera natalizia, si darà spazio allo spettacolo di danza “Lo Schiaccianoci” con coreografie di Luigi Martelletta.

Chiusura in bellezza il 13 gennaio con Edoardo Siravo e la rappresentazione teatrale “Moby Dick”, tratta dal celebre romanzo di avventura scritto da Herman Melville.

«Dopo il successo della prima edizione, insieme al Teatro Ghione abbiamo deciso di ripetere questa pregevole iniziativa che arricchisce l’offerta culturale della città – spiega il direttore artistico Piero Fasciolo – Un ringraziamento speciale a Unindustria Rieti per il prezioso supporto, all’Amministrazione Comunale per l’importante patrocinio e all’OdV “Il Samaritano” per la proficua cooperazione».

Biglietti e abbonamenti sono disponibili su ticketone.it oppure presso l’esercizio commerciale reatino “Maistrello Musica”. Il costo è di 20 euro + 2 di prevendita. I posti a sedere saranno numerati.