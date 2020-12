Rieti, l'effige di Santa Barbara in elicottero sopra la città

RIETI - Per la festa del patrono Santa Barbara, l'effige ha sorvolato in elicottero la città.

"Vedere l’effigie della Patrona della città di Rieti, Santa Barbara, sorvolare i luoghi simbolo della pandemia - osservano, in una nota, dalla Asl di Rieti - è stata una grande emozione. Prima sulle Case di riposo, Alcim di Contigliano e Santa Lucia di Rieti, dove durante la prima fase abbiamo prestato le cure a decine di pazienti affetti dal virus. Successivamente sull’ospedale provinciale de Lellis, dove in tanti, tra medici, infermieri, operatori socio sanitari che ogni giorno lavorano con professionalità e spirito di abnegazione per garantire le migliori cure possibili a tutti i cittadini della provincia di Rieti, hanno voluto omaggiarla con qualche secondo di raccoglimento. Per questa splendida iniziativa l’Azienda Sanitaria vuole ringraziare il Comando dei Vigili del Fuoco di Rieti e l’Associazione Santa Barbara nel Mondo e con loro, idealmente, tutte le Forze dell’ordine che stanno contribuendo, con il personale sanitario, a fronteggiare l’emergenza da Covid-19".

