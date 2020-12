RIETI - Le norme antiCovid fermano la processione sul fiume svolta ogni anno nel pomeriggio del 4 dicembre, quando la statua di Santa Barbara viene trasportata lungo il fiume e poi lungo le principali vie della città. Ma la pandemia non blocca l’ingegno dell’Associazione Santa Barbara nel Mondo guidata da Pino Strinati e così, se domani, giorno delle celebrazioni per la Santa Patrona della città e protettrice del corpo dei vigili del fuoco non si svolgeranno né la tradizionale messa nella Cattedrale di Santa Maria né la fiera a Molino della Salce, stavolta il conforto religioso arriverà invece dall’alto, grazie a un elicottero con a bordo l’effige di Santa Barbara che questa mattina sorvolerà i luoghi simbolo della città e della pandemia. Il decollo della “processione dal cielo” avverrà dall’aeroporto Ciuffelli alle 12 con l’ausilio degli specialisti del Reparto Volo dei vigili del fuoco del Ciuffelli e dell’aeroporto di Ciampino, sorvolando la città e i suoi luoghi simbolo segnati dalla pandemia, per ringraziare gli operatori sanitari degli sforzi compiuti in questi mesi di lotta al Covid e per non far mancare alla città il conforto religioso. Intorno alle 12.10, l’elicottero sorvolerà quindi la casa di cura Alcim di Contigliano, alle 12.24 la casa di riposo Santa Lucia di Rieti di piazza Beata Colomba; tra le 12.27 e le 12.29 transiterà sopra il centro storico di Rieti, tra piazza Cesare Battisti e piazza Vittorio Emanuele II, alle 12.31 il Ponte Romano per poi spostarsi, alle 12.34, sopra la sede dei vigili del fuoco di Rieti e infine, alle 12.44, sopra l’ospedale de Lellis.

I premi

Le celebrazioni per la ventiduesima edizione di Santa Barbara nel mondo non dimenticano neanche i tre premi internazionali assegnati ogni anno, che stavolta saranno conferiti in diretta televisiva su Rtr (canale 174-865), domani sera alle 21. Ad essere ricordata, grazie al riconoscimento “Nel fuoco” - che premia la solidarietà per interventi di salvataggio - sarà la figura di Stefano Colasanti, il vigile del fuoco perito nell’esplosione della cisterna sulla Salaria il 5 dicembre 2018. “Come Barbara”, riconoscimento alla cultura per opere letterarie, musicali e artistiche, andrà invece a Maurizio Gentilini per l’opera “Chiara Lubich, la via dell’Unità tra storia e profezia”. A Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche, il premio “Brava Barbara - Valore donna”, riconoscimento a una figura femminile per meriti professionali. Il primo riconoscimento speciale “Una vita per la promozione dei valori universali” andrà invece a Mariapia Garavaglia (già ministro e presidente della Croce Rossa) e a Staffan De Mistura (diplomatico e alto ufficiale delle Nazioni Unite), mentre “Amatrice - Per non dimenticare” sarà destinato alla memoria di Giorgio Grillenzoni, imprenditore che operò ad Amatrice nel post sisma.

