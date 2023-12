L'associazione culturale Saletta dei Ricordi ricevuta dal vescovo per gli auguri

RIETI - Nella mattinata di ieri l'Associazione Culturale Saletta dei Ricordi, guidata da Stefania Santarelli, è stata ricevuta da Mons. Vito Piccinonna per gli auguri delle imminenti festività natalizie. Unitamente ad una rappresentanza di soci presente Antonio Tavani, fondatore dell'omonimo museo.

La Presidente Santarelli ha illustrato le finalità che si prefigge la neonata Associazione al fine di un ulteriore sviluppo museale, Tavani ha riferito la storia e le motivazioni che lo hanno portato a dar vita alla Saletta dei Ricordi, in particolare il tributo di affetto che ha voluto riservare a Marcella Mariani, Miss Italia 1953 e attrice, a Yvonne Poncelet, suora missionaria laica, ed alle altre vittime del disastro aereo del Monte Terminillo, occorso il 13 Febbraio 1955.

Per tale visita l'Associazione ha ritenuto donare a S.E. tre stampe serigrafiche del maestro Di Sisto, Direttore Artistico del Museo, di cui una dal titolo: "Francesco e Francesco", realizzata per le prossime festività, derivante dall'opera pittorica donata a Sua Santità Papa Francesco in occasione dell'udienza del Mercoledì Santo del 2017 nonché il volume: " Marcella Mariani - Breve vita di una Miss Italia ", autori Roby Modesto Contarino e lo stesso Tavani, il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza.

Ed infine, La Presidente Santarelli e Loretta Tavani hanno voluto ricordare la figura del compianto Prof.

Antonio Lisi, conterraneo di Mons. Piccinonna, donando l'opera letteraria: Don Pietro Pappagallo "Un eroe un santo".

Il Prof. Lisi, al quale il 27 Settembre del 2014 presso il Liceo Scientifico "Carlo Jucci" di Rieti, venne intitolata l'aula CIC ( Centro Informazioni e Consulenza), incoraggiò l'allora giovane Tavani alla creazione di un museo per ricordare la tragedia aerea consumatasi sulle pendici del Monte Terminillo.

Il Vescovo: «Quanto prima farò visita alla Saletta dei Ricordi».