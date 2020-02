RIETI - Sulla strada statale 4 “Salaria” al chilometro 11,750 (comune di Posta) è stata temporaneamente predisposta la chiusura, nei due sensi di marcia, per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco per rimuovere un pino pericolante sito sulla scarpata attigua alla statale.



Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco i Carabinieri ed il personale Anas al fine di ripristinare in tempi brevi e in piena sicurezza la circolazione. La strada è stata chiusa alle 10.30.