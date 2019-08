IL PROGRAMMA

RIETI - Tradizioni e cultura, storie e gastronomia. C’è questo nella grande manifestazione gasrtronomica del week end di Selci che culmina con la 63esima edizione della sagra della porchetta. La Pro loco in collaborazione con La Clessidra Aps, e col patrocinio del Comune e dell'Arsial organizza la kermesse che quest’anno vuole uscire dagli schemi pur mantenendo lo spirito tradizionale che l’ha sempre accompagnata.Oggi, sabato 10 agosto, e domenica 11, l’incantevole borgo medievale di Selci ospiterà come ogni anno i porchettai del paese assumendo una nuova veste. Si tratterà di un vero viaggio nel tempo, alla riscoperta delle antiche tecniche di lavorazione di questo eccezionale prodotto che ha ottenuto dall’Arsial il riconoscimento Pat. La manifestazione oltre ad essere un vero e proprio connubio di gusto e tradizione, sarà ricca di eventi legati alla cultura e ai luoghi del territorio. L’amministrazione, a tal proposito, ha deciso di ospitare presso la Sala consiliare una mostra fotografica dedicata a degli spazi riscoperti recentemente e da tempo dimenticati. Sabina sotterranea vuole proporsi come il punto d’arrivo del microprogetto “scoprire, valorizzare e vivere antichità nascoste” e allo stesso tempo come un percorso di visita realizzato a seguito della raccolta di documentazione scientifica, materiale fotografico e rilievi.I comuni coinvolti nel progetto, cioè Selci che ne è capofila, Stimigliano e Magliano Sabina hanno potuto avvalersi dell’intervento sul campo de Gruppo Speleo Archeologico Vespertilio con la guida del Dott. Cristiano Ranieri il quale ha cercato di formare un gruppo di giovani da poter coinvolgere nelle attività di ricerca speleologica sul campo, fornendo loro una base teorica con laboratori didattici e lezioni teoriche bei rispettivi comuni. La mostra sarà allestita nella sala consiliare di Selci sita in via Dino Loreti 1 e resterà aperta al pubblico oggi e domani. Nel pomeriggio di domenica, grazie alla partecipazione di Cristiano Ranieri, si terrà una miniconferenza sui tre acquedotti esplorati: Fonte Cantaro a Stimigliano, Fonte Casale a Selci e Fonte Nuova a Magliano Sabina.