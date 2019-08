© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - A Cittaducale si riscoprono i sapori caserecci con la Sagra delle Sagne alla Molinara, prevista per domani (sabato 17 agosto) a partire dalle 19. Programma ricco per la XIII edizione dell’evento, che ogni anno attrae a sé diversi partecipanti da tutto il territorio reatino e non solo, per riassaggiare un piatto che è frutto del lavoro delle massaie e dei giovani desiderosi di portare avanti la tradizione.Diverse le varianti in cui sarà possibile gustare le sagne, per eccellenza accompagnate dal sugo alla maggiorana, ma per quest’anno servite anche con il sugo ai gamberi di fiume in “limited edition” con soli 200 piatti disponibili. Non solo gastronomia all’interno della piazza del paese, dove non mancherà la musica dal vivo con i folk degli “Zingari”, gruppo esperto della taranta pugliese ed apprezzato in tutta Italia dagli amanti del genere.Una sagra ecosostenibile, grazie all’iniziativa “Plastic Free”, che prevede l’impiego di stoviglie, contenitori e sacchi completamente biodegradabili, così da tutelare l’ambiente e la natura di uno dei borghi medievali più belli del territorio reatino.