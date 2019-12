© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino., oggi, la 45sima sagra del Marrone Antrodocano. Un percorso enogastronomico per il borgo con 7 pro loco per sette diversi menu. Oltre ai piatti a base di marroni, il mercato natalizio, la distribuzione di caldarroste, i giochi degli Sbandieratori di Borgo Velino e musica itinerante fino a sera con il gruppo degli Amici del Saltarello. Rappresentanze e prodotti da Colle Rinaldo, Antrodoco, Castel Sant’Angelo, Cittaducale e Micigliano.Partito il lungo periodo dei mercati natalizi a; nelle casette di legno si troveranno arte presepiale e artigianato d’arte, decorazioni natalizie, artigianato e prodotti tipici locali, stand gastronomici. Il borgo di, oggi e domenica dalle 10 alle 19, si trasforma nel Paese di Babbo Natale tra visite guidate e la casa di Babbo Natale. A, domenica dalle 13, in piazza della Vittoria, la polenta in piazza con il mercatino di oggettistica e prodotti tipici. X edizione del mercatino di Natale domenica, a, tra stand di prodotti tipici natalizi e le note degli Zampognari d’Abruzzo. A, domenica, mercato natalizio in piazza Martiri della Libertà, dove si terrà anche la tradizionale sagra della padellaccia. Alle 17 in Cattedrale il concerto di Santa Cecilia della Banda musicale nazionale Garibaldina.Oggi alle 15, alla presenza del vescovo di Rieti Domenico Pompili, degli alunni della scuola primaria e della Banda musicale Giuseppe Verdi di Rivodutri, verrà inaugurato il presepe subacqueo della, realizzato da Pro loco e Comune di. Il Club Sommozzatori di Rieti animerà la fiaccolata d’accensione. Seguiranno giochi e intrattenimenti natalizi per i bambini. Tra i numerosi appuntamenti de “La Valle del Primo Presepe”, oggi e domenica a, i laboratori di gessetto curati dai Madonnari di Bergamo.Spettacolo «Il sindaco pescatore» con Ettore Bassi, questa sera alle 21 a. Dopo il lancio della fiction della Rai e rappresentazioni nei teatri italiani, Bassi porta in scena al teatro San Michele Arcangelo di Montopoli, la storia di Angelo Vassallo, liberamente ispirato al libro del fratello Dario. La pièce segue la scia della fiction Rai ed interpretata da Sergio Castellitto. Angelo Vassallo è stato sindaco del paese di Pollica Acciaroli, in provincia di Salerno. Fu ucciso 9 anni fa, l’inchiesta è ancora in corso. Indagini che, come ha raccontato Ettore Bassi, hanno avuto delle novità negli ultimi mesi. «10 Spettacoli per un Teatro» a, la rassegna che questa sera alle 20.30 propone “Aò, ‘mbè?! Iamm jà!!” di e con Nico Caruccio e Pino Grossi. “I Giovani e la Memoria” di Giuseppe Manzo sarà presentato oggi alle 10 al Comune di“Storie e storielle di Accumoli, il paese che non esiste più”: oggi alle 15 nella Sala Piovan dell’Area Sae di, la presentazione del libro a cura di Radici Accumolesi che racchiude i ricordi dei cittadini del centro raso al suolo dal terremoto del 2016. In poco più di cento pagine uno spaccato di storie e immagini di un tempo ormai passato e per questo ancor più prezioso. «Quando molte volte ci si riconosceva e chiamava per soprannome, affibbiato in virtù di particolari caratterizzanti l’individuo nella sua specificità - raccontano gli autori del volume. - E allora c’erano Mezzomilione, U Francese, Ndondò, Zumpitte, Scarpesciolte, Mastino e tanti altri ancora. Era l’Accumoli in cui lo svago dei bambini nasceva per strada, frutto di una fantasia senza confini. I ragazzi non della via Pal, ma di Capolaterra (la parte alta del paese), i Tassi, in perenne guerra con quelli di piazza San Francesco (la parte inferiore), i Magnagatti». Il libro, che racchiude anche un piccolo dizionario Accumolese/Italiano, sarà presentato dal professore Francesco Liazza, per anni direttore didattico nella zona. Saranno presenti anche quelli che hanno collaborato alla stesura del volume, che verrà presentato il 14 dicembre (11.30) a Ostia, al locale Don Pepe.Domenica, ala diciottesima sagra della polenta con le salsicce. «Vieni a gustare la tua polenta, noi ti regaliamo la scifetta»: questo lo slogan degli organizzatori. Si parte alle 9 con il raduno motociclistico a cura del gruppo Born Free. Alle 10, visita guidata alla Torre Ugonesca e alla Casa del Capitano. Alle 12 degustazione della polenta all’interno di strutture coperte., oggi alle 13, in località, la festa della Panonta a cura della Pro loco e, alle 16, il concerto di Natale dell’Accademia di Santa Cecilia, nella tensostruttura riscaldata; alle 18, nel Centro di comunità Santa Rita, la messa celebrata dal vescovo di Rieti Domenico Pompili. A seguire l’accensione dell’albero di Natale e delle luci offerte da Unindustria, di cui sarà presente il presidente reatino Alessandro Di Venanzio. Alle 19, nella mensa della scuola, l’incontro su “Appennino da scoprire” con Stefano Ardito. A seguire la cena. Domenica, il mercatino di Natale a cura di Ver Sacrum. «Un weekend ormai collaudato - osserva il sindaco, Francesco Nelli - dedicato all’inizio delle festività natalizie».Domenica 8 dicembre la prima Banda dì cornamuse d’Italia, la “City of Rome Pipe band” si esibirà a. Dalle 12 ci sarà il mercatimo natalizio mentre il concerto della band di cornamuse si terrà alle 17 nella chiesa dell’Annunziata. «Questa iniziativa – spiegano le associazioni culturali Radici Sabine e Casperia and Killarney che organizzano l’evento - è il primo dei tanti futuri progetti, che realizzeremo nell’ambito del primo gemellaggio della nostra realtà con la cittadina irlandese. Il concerto sarà in beneficenza per i bambini audiolesi dell’Istituto Effrtà Paolo VI di Betlemme. Iniziativa realizzata grazie al Comune e al parroco don Sergio Grisolia di San Giovanni Battista».Una serata tra note gospel e jazz. Questa sera alle 21, il teatro Flavio Vespasiano diospita il Concerto di Natale “gospel & jazz”. La manifestazione, che torna dopo il successo della precedente edizione, è a cura di Altro Canto e vedrà la partecipazione di Imaani. Con lei, il Coro diretto da Matteo Troili e l’Orchestra diretta da Adolfo Troili. La serata è presentata da Stefano Pozzovivo. L’interprete inglese Imaani, nel 1998, partecipò al The Great British Song Contest e, da qui, fu selezionata come rappresentante britannica per l’Eurovision Song Contest 1998, il vecchio Eurofestival. Un’edizione in cui giunse al secondo posto. I biglietti (16 euro, 10 per il ridotto) possono essere acquistati oggi e domani al botteghino del teatro Flavio, aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 (info allo 0746/271335).Da oggi,rinnova la sua tradizione di “Paese Natale”. Fulcro della rassegna, fino all’Epifania, è il presepe artigianale: da diciotto anni, si rappresenta il paese in miniatura e viene visitato al suo interno. La tensostruttura di 150 metri quadrati che lo ospita è nella piazza centrale. In questo fine settimana, inoltre, oggi e domenica, mercatino di Natale in un villaggio di casette di legno, quindi (ore 10-13/14.30-16.30) laboratori creativi per i bambini a cura del Centro giovanile di Borbona; dalle 10 alle 16, tour in carrozza con i cavalli. Dalle 10 alle 20, degustazione di prodotti tipici, alle 12 gli zampognari. Oggi alle 17, “Stesso Natale, stesso Presepe”, del Gruppo Jobel. Domenica alle 15, “Raccontiamo fiabe” a cura della Biblioteca di Borbona e, alle 17, inaugurazione del Presepe con il concerto della Banda storica di Borbona. Via al programma natalizio a: domenica, dopo il tramonto, accensione dell’albero in piazza Nobili Vitelleschi.Domenica, ad, alle 9, “Madonna delle Coste - Agriturismo Alta Montagna Bio” - Giornata internazionale della Montagna” con escursione ai Pantani di Accumoli (info www.caiamatrice.it). Alle 9.30, dal Bar Silvana, escursione a Cittareale nel 2010° anniversario della nascita dell’imperatore Vespasiano (info: www.lagainsieme.it). Alle 10, ai centri commerciali, “Monte San Savino per Amatrice”, tra gastronomia e solidarietà.